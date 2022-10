Baccalà alla pizzaiola di Cannavacciuolo: Così buono non l’avete mai provato. Il segreto dello chef è nel condimento

Il baccalà è considerato uno dei pesci meno nobili in assoluto. Eppure, anche l’alimento più economico e poco raffinato può diventare gourmet se cucinato in modo giusto e, soprattutto, dalle mani giuste. A Napoli soprattutto, è un pesce molto apprezzato, soprattutto nella tradizione natalizia.

Lo chef Cannavacciuolo, da buon napoletano , ha saputo creare una ricetta gustosissima, nobilitandolo e rendendolo ancora più gustoso. Il segreto della sua ricetta è un letto di datterini dolci su quale il baccalà si poggia, circondato da olive nere ed erbe aromatiche. Parliamo della famosa versione alla “pizzaiola”, molto più frequente con la carne, soprattutto di manzo.

Ingredienti per circa 2 persone

Baccalà, due tranci da 150 gr

50 g olive nere

una dozzina di pomodori datterini

origano, basilico, sale q.b

olio extravergine di oliva q.b.

1 cipollotto

Al via col Procedimento!

Iniziate preparando il sughetto su quale adagiare il vostro baccalà. Tagliate i datterini a fettine e metteteli in padella con aglio, origano essicato, olio extravergine d’oliva e un cipollotto tagliato a rondelle. Immancabile il sale e qualche foglia di basilico. Cuocere a fuoco lento e lasciare riposare per 3 ore. A questo punto, procedete rimuovendo tutto dal vostro sughetto e setacciandolo per bene. In questo modo, otterrete una gustosissima passata di pomodoro.

Alla passata vanno poi riuniti tutti gli ingredienti utilizzati fino a quel momento, lasciandola marinare per un paio di ore. In un contenitore capiente, versare dell’acqua e tutti gli aromi come già fatto in precedenza. Nel frattempo, iniziate a far cuocere il vostro pesce per 4 minuti a fuoco molto lento e con classica cottura a vapore. Tagliare poi le olive nere dissossate e versate la passata sul piatto con il baccalà. Aggiungere altro origano e le olive nere, condendo con altro olio extravergine e una foglia di basilico.

Vittorio Rienzo