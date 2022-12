Baccalà su crema di fagioli alla napoletana. Non può mancare sulla tavola delle feste. Come farlo super tenero

Se siete amanti dei piatti semplici ma corposi, la ricetta del baccalà in crema di fagioli è giusta per voi. Si tratta di un piatto unico e completo, con proteine, grassi e carboidrati perfettamente equilibrati. È una ricetta dal potere saziante e dal gusto molto particolare, con un incontro, poco conosciuto, tra mare e terra.

La consistenza soffice della crema di fagioli unità alla morbidezza del baccalà vi faranno gustare un piatto che si scioglie in bocca. Inoltre, si tratta di alimenti economici e facilmente reperibili. In 15 minuti, il tutto sarà pronto.

Baccalà su crema di fagioli, Ingredienti per due persone

200 gr di baccalà dissalato

800 gr di fagioli precotti

1 cipolla

Olio extravergine, sale e pepe q.b.

Preparazione

In primis, preparate una pentola con olio extravergine d’oliva e tagliate la cipolla, sminuzzandola il più possibile e fatela rosolare. Quando sarà dorata, aggiungete i vostri barattoli di fagioli precotti e insaporite con sale e pepe. Se preferite quelli freschi, potete utilizzarli ugualmente, iniziando però a cuocerli tempo prima. Quando i fagioli saranno cotti, iniziate a frullarli con un frullatore ad immersione fino a quando non otterrete un composto cremoso e senza pezzi ancora intatti.

Poi, procedete sbollentando il baccalà dissalato in una pentola a parte. Una volta cotto, inseritelo al centro della crema di fagioli e condite con olio extravergine a crudo. Un'alternativa potrebbe essere quella di impanare il baccalà e cucinarlo in padella con un filo d'olio, per dare al piatto maggiore croccantezza e per creare un contrasto maggiore tra le varie consistenze.

