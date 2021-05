bacio-tra-akash-kumar-e-antonella-fiordelisi,-la-strana-coppia-dopo-la-rottura-con-chiofalo

Sono ormai giorni che si avverte l’eco della rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, i due dopo una storia durata anni si sono detti addio qualche mese fa, nonostante fossero vicini alla convivenza. Il caso ha voluto che, con la sua decisione di andare a Milano e non trasferirsi a Roma, come aveva preventivato quando ancora era fidanzata, l’influencer avrebbe avuto modo di incontrare Akash Kumar, ormai da qualche settimana fuori dall’Isola dei Famosi. Un feeling immediato, a quanto pare, visto che i due sono stati sorpresi a scambiarsi effusioni per le strade milanesi.

Via la mascherina in strada per agevolare un bacio

Parrebbe, quindi, sia nata una nuova coppia che si muove felice e spensierata, lanciandosi occhiate furtive attorno, come a sapere che da un momento all’altro l’obiettivo dei fotografi possa posarsi proprio su di loro. I due si godono ciò che all’apparenza è una semplice passeggiata, con caffè di ordinanza e coccole per strada. Un grande classico delle strade meneghine, a prova di cespuglio per i fotografi appostati e pronti a catturare l’attimo. Poi all’improvviso via la mascherina per agevolare un bacio destinato a finire su Whoopsee.it.

Il gossip post Isola dei Famosi

La delusione di aver lasciato l’Isola dei Famosi così presto, dopo nemmeno due settimane di permanenza in Honduras, è risultata meno cocente per il modello che, infatti, ha potuto contare sulla compagnia di una ragazza come la Fiordelisi, con alle spalle una storia che le ha regalato tante belle emozioni, ma anche tante sofferenze. Sebbene sia ormai fuori dal reality, Akash Kumar continua a far parlare di sé, quella che è stata una partecipazione lampo in uno degli show su cui Mediaset ha puntato di più, si sta protraendo anche grazie all’eco del gossip. Per Antonella Fiordelisi, invece, l’avventura milanese è iniziata nel migliore dei modi. Solo il 16 aprile, infatti, scriveva di essere in procinto di lasciare Salerno, sua città natale, perché da poco aveva trovato casa nel capoluogo lombardo, dove per l’appunto si è trasferita da circa dieci giorni.

La smentita di Akash e la reazione di Chiofalo

È arrivata, ben presto, la smentita di Akash Kumar sul presunto flirt. Il modello ha pubblicato una storia nella quale ha dichiarato che se stesse insieme a qualcuno non avrebbe problemi a mostrarsi e rimarcando il fatto che, quindi, siano solo amici: “Era un bacio sulla guancia, poi eravamo con altre persone“. Intanto non poteva non essere allertato anche Francesco Chiofalo sulla questione che, infatti, su insistenza dei suoi fan, ha dichiarato che avrebbe speso delle parole in merito a questa conoscenza della sua ex, aggiungendo: “Non è che me ne importi più di tanto”.