bacon-day:-5-ricette-sfiziose-con-il-bacon

Il 4 settembre si celebra l’International Bacon Day e noi approfittiamo per fare ricette sfiziose con il bacon da proporre per l’intera giornata ai nostri ospiti. Il Bacon day si festeggia, in genere, il primo sabato del mese di settembre. Anche se è una celebrazione non ufficiale è molto sentita in tutti gli Stati Uniti, dove ogni famiglia prepara tanti piatti a base di bacon, dagli antipasti ai dolci! Volete cimentarvi anche voi? Ecco le nostre proposte!

Con queste ricette con il bacon sfiziose e adatte a tutti i gusti potete organizzare un brunch, un pranzo, un aperitivo o una cenetta appetitosa e stuzzicante, con il re della giornata: sua maestà, il bacon!

Foto Shutterstock | Piotr Rzeszutek

Prima tra tutte le ricette sfiziose con il bacon non può che essere Bacon & eggs, ovvero uova e bacon fritti in padella, un piatto tipico della colazione americana, la colazione ricca che serve per affrontare la giornata al meglio, specialmente se poi non ci si concede un pranzo vero e proprio ma soltanto un brunch. Sembra una delle cose più semplici da fare in cucina, ma ci vuole una certa abilità. Seguite i nostri consigli e otterrete risultati perfetti!

Foto Shutterstock | koss13

Volete un’idea per un contorno diverso dal solito? Il purè di patate e bacon è la ricetta ideale per trasformare un anonimo purè in un piatto squisito, con una nota morbida data dalla cremosa purea di patate che si sposa perfettamente con la nota croccante data dal crispy bacon. Una delizia da assaggiare proprio oggi in occasione del Bacon Day!

Foto Shutterstock | NoirChocolate

I grissini di pasta sfoglia al bacon sono semplicissimi da fare e renderanno gustosi i vostri aperitivi. Sono lo stuzzichino perfetto da portare in tavola anche a pranzo o a cena, per arricchire un buffet o come snack da antipasto. Croccanti e saporiti, non riuscirete più a starne senza!

Foto Shutterstock | Brent Hofacker

Ed ecco un’altra classica ricetta con il bacon che non può mancare durante la celebrazione dell’International Bacon Day: l’hot dog con bacon. Si tratta di uno squisito e fragrante panino con il wurstel arricchito con bacon e con l’aggiunta di tutto quello che volete: dalla scamorza alla cipolla, dal ketchup alla senape!

Foto Shutterstock | NoirChocolate

E per terminare, ecco una delle ricette sfiziose con il bacon dal sapore agrodolce: i bocconcini di bacon e prugne sono ideali come stuzzichino, aperitivo o antipasto originale. La prugna racchiude una mandorla e il bacon croccante avvolge il tutto: presentateli su crostini di pane con crema all’aglio e deliziate i vostri ospiti con questo piatto davvero speciale, degno del Bacon Day!