Baep detém suspeito de chefiar ponto de tráfico e apreende porções de drogas em Sumaré

Jovem de 19 anos guardava rádios comunicadores, balanças de precisão e entorpecentes em casa, segundo a PM. Itens encontrados na residência do jovem no Assentamento Vila Soma, em Sumaré (SP)

Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) Campinas

Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Vila Soma, em Sumaré (SP), na noite desta terça-feira (10). Segundo a Polícia Militar (PM), foram encontradas porções de três tipos de entorpecentes.

Segundo o 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), o jovem foi abordado durante um patrulhamento na região e perto dele havia 30 porções de maconha, além de R$ 50 em notas.

O Baep informou também que o rapaz confessou ser responsável por um ponto de tráfico e admitiu que teria mais drogas na casa dele.

Na residência, os policiais apreenderam 167 porções de haxixe, 300 porções de maconha, meio tijolo de maconha, além de outros 21 pedaços da mesma droga.

Outros 27 pinos com cocaína e mais 30 porções de crack foram encontrados na mesma casa. O Baep também apreendeu duas balanças de precisão, dois rádios comunicadores e R$ 298 em notas trocadas.

O jovem foi levado para a delegacia e preso em flagrante, informou o Baep.

Vito Califano