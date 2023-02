Baep e Gaeco realizam operação contra tráfico de drogas e crime organizado em Piracicaba

Segundo os policiais, foram apreendidas armas, porções de drogas e dinheiro. Quatro pessoas foram presas em flagrante. PM prende suspeitos em operação contra tráfico de drogas em Piracicaba

Uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas foi alvo de uma operação da Polícia Militar e do Ministério Público (MP) na manhã desta sexta-feira (10), em Piracicaba (SP). Quatro pessoas foram presas em flagrante.

A operação foi realizada por policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), que deram apoio ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade. Durante a ação, quatro suspeitos acabaram presos em flagrante.

Segundo o Baep, uma das prisões ocorreu no Jardim Califórnia. O suspeito de 39 anos foi flagrado com dois tijolos de maconha, além de uma porção de cocaína, e acabou preso por tráfico de drogas.

A segunda prisão foi durante a operação, quando os policiais levavam o primeiro suspeito até a delegacia, e flagraram um furto de veículo em andamento. O homem tem 42 anos e chegou a tentar a fugir, mas foi capturado pelas equipes. Ele ficou preso em flagrante por tentativa de furto.

O terceiro detido foi também durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, no bairro Jardim Brasília. Os policiais do Baep encontraram dentro da casa uma pistola calibre 380 e 20 munições.

Arma apreendida em operação contra o tráfico em Piracicaba

O dono da casa confessou a propriedade da arma e foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A quarta prisão ocorreu durante cumprimento de mandado de busca na Avenida Laranjal Paulista, no Campestre. Os policiais não foram atendidos, mas entraram na casa e encontraram o suspeito.

Na vistoria, encontraram um cofre dentro do guarda roupa. No cofre encontraram uma pistola calibre .40, além de 20 munições, dois carregadores de pistola calibre 9 milímetros com 17 muniçoes cada e R$ 20,2 mil em dinheiro.

Policiais encontraram dinheiro e arma em cofre na casa do suspeito em Piracicaba

No quarto do filho do indiciado os policiais encontraram outro cofre, em um fundo falso de guarda roupa. Dentro dele encontraram dois tijolos de maconha, além de mais R$ 420 em uma gaveta.

Questionado, o homem disse que tinha documentos das armas e que a pistola calibre 9 estava emprestada para um amigo. Sobre as drogas e o dinheiro não quis falar, segundo a polícia.

Ele foi preso em flagrante. As drogas, arma e dinheiro encontrado com os suspeitos foram apreendidos.

