Bafômetro, aferição de som alto e fiscalização de documentação: como serão as ações de segurança no Carnaval de Piracicaba

Blitz com utilização da bafômetros, aferição de som alto em estabelecimentos e verificação das documentações deste locais estão entre as ações previstas e que devem ser intensificadas durante os dias de Carnaval em Piracicaba (SP), informou a prefeitura nesta quinta-feira (16).

Uma operação conjunta entre Guarda Civil Municipal, Pelotão Ambiental e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran) e Polícia Militar orientou representantes de estabelecimentos da região da Rua do Porto sobre regras a serem cumpridas na quarta-feira (15). Entre as regras que devem ser cumpridas, a força-tarefa citou respeito de limite de som da música ao vivo, horário de funcionamento, proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de idade e uso de solo.

“Orientamos hoje para evitar que, posteriormente, sejam autuados. Quem não cumprir as leis, será multado”, explica Márcio Vitti, guarda civil do Pelotão Ambiental.

Ao longo de todos os dias de Carnaval, informa Vitti, o Pelotão Ambiental fará a medição de pressão sonora em diversos pontos com bares e restaurantes com música ao vivo em Piracicaba. “A operação também serve de alerta aos estabelecimentos para regularizarem a situação da permissão em tempo para o Carnaval”, completa o guarda.

Guarda Civil fará o acompanhamento com equipes em pontos estratégicos da cidade

Isabela Borghese/ Prefeitura de Piracicaba

Durante os dias oficiais da folia em Piracicaba, a Guarda Civil fará o acompanhamento com equipes em pontos estratégicos da cidade, assim como a Polícia Militar, como destaca o sargento Faria, da 4ª Companhia da PM, que também participou da operação de orientação.

“Fiscalizaremos para evitar que não ocorra perturbação do sossego público. A população também pode ajudar com isso ligando para o 190. Pode ligar quando houver qualquer percepção de excesso”.

O sargento Faria afirma que equipes da Polícia Militar também atuarão no Carnaval com a realização de blitz do bafômetro em pontos estratégicos da cidade. “Direção e bebida alcoólica não combinam e vamos fiscalizar em prol de um Carnaval seguro para todos. Quem for beber, pedimos que utilizem veículos de aplicativos ou caronas solidárias”.

A Semuttran acompanhou a operação de orientação de quarta e também participará da fiscalização do Carnaval com as forças policiais. O agente de trânsito Paulo Coa afirma que o operacional da secretaria fará a rotineira orientação de trânsito e estará de prontidão caso precise orientar desvios ou fechamentos de vias públicas.

