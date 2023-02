Baile das Kengas comemora 40 anos e reúne multidão no Centro Histórico de Natal; veja fotos

Ohana Ravache vence tradicional desfile das kengas. Cantor Johnny Hooker embala noite de irreverência na Cidade Alta. Ohana Ravache vence o desfile do Baile das Kengas 2023

Elias Medeiros

O Baile das Kengas celebrou 40 anos de história e irreverência neste domingo (19) de carnaval, em Natal. O evento reuniu uma multidão no Polo Centro Histórico, na Cidade Alta. O cantor Johnny Hooker, padrinho das Kengas neste ano, encerrou a noite com show para milhares de pessoas.

O tradicional desfile das Kengas foi apresentado por Jarita Night and Day.

“Bloco das Kengas” completa 40 anos

“O desfile das Kengas já é tradição do carnaval de Natal. Depois de dois anos sem realizar o evento, comemoramos mais uma edição com o Polo do Centro Histórico lotado e com muita animação”, destacou o prefeito Álvaro Dias.

Quem venceu o desfile das Kengas e recebeu o prêmio de um salário mínimo foi Ohana Ravache. “Estou muito feliz e emocionada em receber o prêmio e a faixa de rainha de 2023”, afirmou.

Johnny Hooker foi o padrinho do Baile das Kengas 2023

Manoel Barbosa/Secom

Baile das Kengas 2023 reúne multidão

Elias Medeiros

Baile das Kengas 2023 volta com muita irreverência

Joana Lima/Secom

Ohana Ravache vence o desfile do Baile das Kengas 2023

Manoel Barbosa/Secom

Ufficio Stampa