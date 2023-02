Baile Municipal acontece neste sábado (4) e marca abertura oficial do período carnavalesco de Porto Velho

Festa acontece a partir das 20h. Evento terá entrada franca. O tradicional Baile Municipal, que marca a abertura oficial do Carnaval 2023 em Porto Velho, acontece neste sábado (4), a partir das 20h, em uma casa de shows da capital.

Carnaval

Freepik/Master1305

Segundo a prefeitura, a entrada é franca e haverá apresentações de bandas locais, como Estação Folia, Mikeia Oliveira e Mario Sam, Alan Pop e Banda da Banda, além de marchinhas, frevos e músicas carnavalescas.

No local, haverá venda de comidas e bebidas, além da presença de seguranças e bombeiros civis.

Vittorio Rienzo