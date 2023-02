Bairro novo de Araraquara não tem transporte escolar e mães cobram solução

Algumas mães do Ipanema tiveram que deixar de trabalhar para poder levar e buscar os filhos nas escolas. Prefeitura avalia ampliar horários de transporte coletivo e discutir o fretado. Estudantes do bairro Ipanema em Araraquara enfrentam falta de transporte escolar

Moradores do Ipanema, um bairro novo de Araraquara (SP), reclamam da falta de transporte escolar para as crianças. As mães pedem uma solução e algumas tiveram até que deixar o trabalho para poder levar os filhos para a escola.

A prefeitura informou que as linhas de transporte coletivo foram readequadas para atender os estudantes que recebem passe escolar e vai reavaliar ampliação de horários. Também vai se reunir com comissão para discutir o transporte fretado. (veja abaixo o posicionamento).

A desempregada Danielle Barbosa de Brito se mudou para o Ipanema em julho do ano passado. A casa dela fica a cerca de dois quilômetros da escola da filha. Sem transporte escolar e sem ninguém para levar a criança para estudar, ela teve que sair do trabalho.

“Tinha que me organizar com ela tentando babá, tentando transporte. Tentei uma semana para ver se conseguia antes de começar as aulas. Voltou e a pessoa deu uma carona para minha filha. Eu não consegui até o final da semana e tiver que sair do serviço”, disse.

A desempregada Cristiana Aparecida da Silva Alves passa pelo mesmo problema. Ela tem 5 filhos na escola e também teve que parar de trabalhar por causa desse problema.

“Todos necessitam do ônibus, os mais pequenos tenho que levar, subo com 3 pequenas. A gente está num bairro novo, mas a gente necessita do ônibus, é um direito para a gente”, reclamou.

Para a auxiliar administrativa Gislaine Cristina Fidenis, o sonho de morar na casa própria está virando um pesadelo. O bairro é distante de praticamente tudo e a única escola que conseguiu para o filho fica a quase 5 quilômetros.

Bairro Ipanema, em Araraquara, não tem transporte escolar

“Eu estou levando todo dia de manhã porque estou em home office, então tenho essa facilidade de parar. Ontem mesmo ofereci ajuda para uma mãe, mas infelizmente não tem transporte. Eu tenho que levar até lá porque foi a única escola que consegui”, afirmou.

A funcionária pública Renata Alves de Oliveira tem 2 filhos na escola, um de 2 anos e um de 6, mas não existe transporte escolar para alunos de creche. O mais velho teria direito ao serviço, mas, como o bairro não é atendido, ela foi orientada a enviar o filho pelo ônibus de linha.

“Não tenho condição de deixar o meu filho de 6 anos num ponto de ônibus e esperar que ele pare a 3 quarteirões e esperar que ele ande e na saída faça esse mesmo percurso de volta e que tudo corra bem. Ficaria mais tranquilo, porque seria um ônibus com monitora, pegaria ele próximo de casa. Com certeza eu ficaria em paz”, afirmou.

Falta de transporte escolar incomoda moradores de bairro novo em Araraquara

O marido dela teve que mudar o horário do serviço para levar os filhos à escola. “Para eles não terem que perder o ano letivo novamente”.

As mães já foram na prefeitura e conversaram com assistentes sociais, mas até agora nada foi resolvido. Um abaixo-assinado tem quase 30 assinaturas para mostrar que o problema não é pontual.

“Espero que eles resolvam o mais rápido possível, porque para quem está desempregado e precisa trabalhar, a gente precisa resolver isso”, disse Danielle.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Araraquara disse que as linhas de transporte coletivo foram readequadas para atender aos estudantes do novo bairro que recebem passe escolar. O caso vai ser reavaliado para saber se há necessidade de ampliar os horários.

Sobre o pedido de transporte escolar fretado, a secretaria de governo vai fazer uma reunião com a comissão de mães para buscar uma solução.

