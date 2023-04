Bairros da zona oeste de Presidente Prudente recebem nebulização noturna contra dengue a partir de segunda-feira

Viatura da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), com equipamento que emite névoa com inseticida, passará pelos bairros Cecap e Cohab, das 18h às 23h. Nebulização contra o mosquito Aedes aegypti será realizada a partir de segunda-feira (3)

A Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) e a Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), realizarão uma nebulização ambiental a partir de segunda-feira (3), nos bairros Cecap e Cohab, com objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

A nebulização acontecerá no período noturno, das 18h às 23h, na próxima segunda (3), terça (4) e quarta-feira (5).

Uma viatura da Sucen passará pelos bairros com um equipamento que emite uma névoa com o inseticida para eliminar os mosquitos da dengue na fase adulta.

De acordo com a VEM, um carro de som passará nos bairros para avisar os moradores sobre a nebulização e os cuidados a serem seguidos.

Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob) irão à frente da viatura da Sucen para evitar acidentes.

Orientações

A Vigilância Epidemiológica orienta a população a deixar as portas, janelas e cortinas abertas. Além disso, é recomendável retirar as roupas dos varais, proteger os automóveis, cobrir ou retirar roupas de camas e proteger alimentos.

Pessoas alérgicas e animais domésticos devem permanecer em local fechado e poderão circular pelo imóvel 30 minutos depois da aplicação do inseticida.

A vigilância ainda aconselha aos moradores que não permaneçam nas calçadas e nas ruas.

Conforme último balanço divulgado nesta sexta-feira (31), Presidente Prudente possui 5.943 casos positivos de dengue e 2.823 descartados.

