Bairros de Itaquaquecetuba e Suzano ficam inundados após chuvas

Jardim Maitê, em Suzano, e Vila Japão, em Itaquaquecetuba, foram alguns dos bairros que registraram alagamentos após as chuvas desta semana. Segundo moradores, foi difícil sair de casa nesta sexta-feira para trabalhar. Moradores contabilizam prejuízos após temporal no Alto tietê

As dificuldades dos moradores de Itaquaquecetuba e Suzano , que começaram com a chuva na noite de quinta-feira (2), se estenderam até esta sexta-feira (3). Foi difícil sair de casa para trabalhar e até consulta médica teve que ser adiada. Sem contar os prejuízos que só aumentam por causa da chuva.

Para sair de casa, depois do temporal de quinta-feira, foi preciso esperar o nível da água baixar. Uma moradora do Jardim Maitê, em Suzano, precisava levar o filho ao médico.

“Meu marido saiu hoje pra trabalhar e saiu com esse tempo assim, com a água nas canelas. Prejudica nós que mora aqui, pega uma doença, né? Então não é fácil. E muitos moradores tão perdendo as coisas por causa desse acontecimento. Nós queríamos uma solução para ver o que pode acontecer, uma coisa boa pra nós, pra nós moradores aqui da rua. Tem criança, tem crianças que têm deficiência. Então, é bom ajudar, ver o que pode fazer por nós, não por um, por todos”, disse a dona de casa Nayra Cristina de Oliveira.

Nanci Faustino, que é diarista, não conseguiu sair para trabalhar nesta sexta-feira. Ela mora na Rua Maria Minervina da Conceição, que ficou alagada várias vezes essa semana.

“A Prefeitura tem que tomar uma providência rápida, porque não tinha aquelas casas ali no fundo. Ali era um varjão, um rio, um córrego. Então, tinha vazão pra água. Depois que começaram a construir ali, que fizeram aquela invasão, aí começou isso aqui. De dois anos pra cá, é só chover forte e fica nessa situação. Graças a Deus aqui não entra, porque meu encanamento é alto. Mas lá pra baixo o povo tá tudo com a água dentro de casa”, contou a diarista.

Rua da Vila Japão, em Itaquaquecetuba, ficou inundada após temporais

TV Diário/Reprodução

Segundo a prefeitura, choveu cerca de 57 milímetros em Suzano nesta quinta. Moradores do Jardim Maitê mandaram vídeos que mostram os alagamentos.

“É bem difícil, né? A gente tem que erguer a calça aqui e enfrentar, porque a gente tem que ir trabalhar e é complicado. Ontem tava bem pior, tava bem pior. De noite, a gente chegando em casa, é difícil. Tem que enfrentar, tem que enfrentar, não tem jeito. Tem que encarar aí a água. E é perigoso, porque não é uma água limpa, é uma água suja”, disse o operador de caixa Rafael de Souza.

Moradores da Vila Japão, em Itaquaquecetuba, também estão enfrentando alagamentos. Às 9h30 desta sexta-feira (3) voltou a chover, o nível da água não diminui e os moradores não conseguem sair das casas. A preocupação é que a chuva volte forte nas próximas horas.

Para sair de casa, só enfrentando a água da enchente. “Desde terça-feira que tá alagado e a água não baixa, só sobe mais. E quando choveu na terça, na quarta encheu as casas e ninguém veio aqui dar assistência pra gente. Tem bastante criança e agora vão começar as aulas segunda-feira e a água continua aqui. Como que as crianças vão pra escola?”, explicou a ajudante-geral Geisa Ferreira.

Ana Paula de Souza disse que perdeu tudo, só sobrou o colchão. “Eu tenho quatro crianças dentro de casa e é difícil. Entrou, perdi quase tudo e é difícil, né? Tentar se levantar, mas é muito difícil. Eu perdi tudo, perdi tudo. A única coisa que eu não perdi foi minha cama, que é uma cama bem grossa, é aonde eu fico em cima. O resto eu perdi tudo, tudo, tudo. Minha vó foi embora esses dias por causa disso, como é casa própria ela preferiu ir embora pra não ficar sofrendo aqui”, desabafou a cuidadora de Crianças.

Ruas do Jardim Maitê, em Suzano, ainda estavam inundadas horas depois da chuva

TV Diário/Reprodução

A produção do Diário TV pediu uma posição das prefeituras de Itaquaquecetuba e Suzano. Suzano respondeu que segue no Jardim Maitê com as equipes da Defesa Civil e de Assistência e Desenvolvimento Social dando o apoio necessário. Explicou também que por causa do alto volume de chuva registrado na cidade desde o fim de semana, com níveis ultrapassando 50 milímetros todos os dias, as ocupações clandestinas e o descarte irregular de lixo e entulho têm prejudicado a vazão da água na vala de drenagem existente e contribuído para os alagamentos.

A nota diz ainda que continua avaliando a situação no local e que está em contato com as grandes empresas próximas e com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), responsável pelo reservatório de Taiaçupeba, que fica ao lado do bairro, para definir as medidas necessárias. A Defesa Civil de Suzano atende no 4748-5394 e a Guarda Civil Municipal no 153 e no 4745-2150.

Já a Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que equipes estão nos bairros atingidos pelas chuvas dos últimos dias e que a Vila Japão ainda tem duas ruas com alto volume de água, que está escoando. Disse ainda que a Defesa Civil está monitorando o local, assim como as secretarias de Desenvolvimento Social e Serviços Urbanos, prestando atendimento à população. Disse ainda que tem realizado ações ao longo do ano para minimizar os impactos que as chuvas causam neste período.

A administração municipal ressaltou ainda que conta com a população para não descartar lixo em locais inadequados, pois aumenta os problemas causados pelas chuvas. Em casos de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo 199.

