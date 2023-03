Moradores informaram ao g1 que abastecimento foi interrompido na quinta-feira e até o final da manhã desta sexta, não havia retornado. Bairros de Porto Velho ficam sem abastecimento de água por causa de obras em tubulações

Caerd/Reprodução

Por causa da substituição de duas tubulações de 600 milímetros na Rua Brasília com Avenida Sete de Setembro, em Porto Velho, bairros das zonas norte e central tiveram abastecimento de água interrompidos. Moradores informaram ao g1 que até o final da manhã desta sexta-feira (24), o abastecimento não havia retornado.

Segundo a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), as obras começaram na madrugada da última quinta (23) e tem como objetivo acabar com os vazamentos frequentes na área.

Em um comunicado, a Companhia não deu um prazo oficial para a finalização das obras, mas disse que “assim que a equipe operacional da Caerd, em parceria com o Exército Brasileiro, a Prefeitura e a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) concluírem a ação, o serviço será restabelecido”.

Vittorio Rienzo