Bairros de Rio Claro têm falta de água há 6 meses e comerciantes falam em mudar

Daae não deu previsão para solucionar problema de moradores do Recanto Paraíso e Parque Universitário. Moradores de 2 bairros de Rio Claro reclamam da falta de água que já dura meses

Moradores dos bairros Recanto Paraíso e Parque Universitário, em Rio Claro (SP), reclamam que há cerca de 6 meses sofrem com a falta de água na maior parte do dia.

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) não deu previsão de quando o problema será solucionado (leia mais abaixo).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

No Recando Paraíso, o problema tem causado vários transtornos para a diarista Sônia Colin que está ficando sem dormir e tomando poucos banhos.

A diarista Sônia Colin não consegue lavar a louça e tem que tomar banho na casa da filha por causa da falta d´água em Rio Claro

Ely Venancio/EPTV

Ela fica acordada para armazenar água. “Coloco a água no tanquinho é meia noite, uma hora, duas horas, porque não tem hora para chegar a água, e encho os baldes pelo menos para lavar o quintal porque eu tenho cachorro”, contou.

A rotina da casa foi toda alterada por conta da falta de água. “A louça fica o dia inteiro toda suja. O meu chuveiro é da rua, então a gente fica sem banho, chega suada do trabalho, cansada e precisa atravessar a cidade para ir para a casa da minha filha tomar banho”, afirmou.

E, mesmo sem água, ela passou a pagar mais. “De três meses para cá a água aumentou.”

A cabelereira Gisele Roberta Lopes Lima pensa em mudar de bairro por causa da falta de água em Rio Claro

Ely Venancio/EPTV

A cabeleireira Gisele Roberta Lopes Lima, que mora e trabalha no parque universitário, conta que já perdeu 70% dos atendimentos por falta de água.

“Diariamente não tem agua, estou querendo sair do bairro por conta disso”, afirmou.

Prejuízos

“É um absurdo! A conta subiu, os vizinhos estão reclamando, comércio sendo fechado, mexeu com a economia do bairro, está muito complicado”, afirmou a contadora Sueli Pereira Lúcio.

Ela teve teve que parar uma obra na casa porque os pedreiros não conseguem trabalhar. “Já tive que dispensar o pedreiro porque não tinha como trabalhar e tudo isso é perda financeira”, disse.

Outra que teve prejuízo foi a assistente social Maria Aparecida Melo Marreiro que perdeu a máquina de lavar.

“A gente paga a água todos os meses, só que a falta de água veio com prejuízo, com a falta de pressão a máquina queimou”, afirmou.

Moradores dos bairros Recanto Paraíso e Parque Universitário, de Rio Claro, reclamam da falta de água

Arquivo pessoal

Além de ter que conviver com a falta d’água os moradores passaram a receber contas mais altas.

A última conta do funcionário público Aribelton Júnior foi de R$ 395,17. “A gente tem afazeres na residência e não tem água para utilizar. Só vem água de madrugada, durante o dia todinho não tem água”, disse.

O que diz o Daae

Por meio de nota, o Daae informou que está ciente da situação e tem feito mapeamentos na rede de abastecimento da região para solucionar o problema.

Ao ser questionado sobre a previsão para resolver a falta de água nos bairros Recanto Paraíso e Parque Universitário, a autarquia disse que não há uma previsão exata porque é necessário identificar o que está causando o problema.

Sobre os valores da conta de água, a autarquia diz que os moradores devem agendar atendimento presencial para análise de consumo.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Mata