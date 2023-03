Bairros Donana e Esplanada, em Campos, recebem mutirão de combate ao Aedes aegypti

Trabalho é realizado a partir desta sexta-feira (03) por agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Ação dos agentes de combate às endemias em Campos ocorre nos bairros Donana e Esplanada nesta sexta

Secom/Prefeitura de Campos

Os bairros Donana e Esplanada, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, recebem mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti a partir desta sexta-feira (3).

Os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizam um mutirão para prevenir e combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Durante a ação, os agentes inspecionam imóveis residenciais, comerciais e terrenos baldios, além de orientar os moradores sobre como evitar a proliferação do mosquito, como recolher objetos que possam acumular água parada, colocar tela em caixas de água e descartar inservíveis.

Os agentes também fazem a aplicação de larvicida e bloqueio aeroespacial com bomba costal, quando necessário.

O diretor do CCZ, Carlos Morales, destaca que é importante que as pessoas abram suas casas para que os agentes possam atuar e ressalta que cada agente possui um crachá com QR Code para identificação.

Os mutirões estão sendo realizados com base no primeiro Levantamento de Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2023, que apontou um índice de 5,2%.

Desde que foram retomados no dia 20 de janeiro, diversos locais receberam as ações, incluindo parques, bairros e terrenos baldios, resultando na vistoria de mais de 5 mil imóveis e na eliminação de dezenas de focos de mosquito.

Além das ações semanais, os mutirões também contam com o apoio de outras secretarias, como foi o caso do grande mutirão multisecretarial realizado em Travessão, no mês de fevereiro.

Vittorio Ferla