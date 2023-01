Baixada em Pauta #115: Santos, a cidade que ‘é um ovo’, chega aos 477 com muitas histórias, vocabulário próprio e um jeitão bem informal

Se você já esteve em Santos, no litoral de São Paulo, já deve ter percebido que os moradores não costumam usar a palavra ‘você’, mas o ‘tu’ sem conjugar o verbo na sequência. E não para por aí, termos como média, magrela, dois palitos, cabuloso, foram e continuam sendo usados na cidade. Você pode ouvir Baixada em Pauta no g1, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Hello You ou no aplicativo de sua preferência. Assine ou siga o Baixada em Pauta, para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

A terra do maior porto da América do Sul, de um dos times de futebol mais conhecidos do mundo e dos canais mais famosos do Brasil completou 477 anos na última quinta-feira (26). Ao longo dessa história, muita coisa rolou até chegarmos às famosas muretas, emissário e maior jardim de orla da praia do planeta.

Mas, muitas vezes algo passa batido nessa cidade que é conhecida por ser um ‘ovo’, são as palavras que usamos, as gírias. Vai pedir uma média em outra cidade para ver o que acontece. E o pão de cara, a magrela… são tantas coisas.

E, é justamente para entender como começamos a usar essas palavras que o podcast Baixada em Pauta recebe Ana Cecília da Costa, professora dos cursos de Letras e Tradução da Unisantos e Mestre em Língua Portuguesa.

Moradores de Santos têm a sensação de que se conhecem ou têm conhecidos em comum. Por isso, dizem que a cidade é um ovo

Matheus Tagé/A Tribuna Jornal

O podcast Baixada em Pauta é editado por Aldemar Gonçalves. Apresentação: Matheus Müller.

Matheus Müller apresenta o podcast Baixada em Pauta

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

O que são podcasts?

Um podcast é como se fosse um programa de rádio, mas não é: em vez de ter uma hora certa para ir ao ar, pode ser ouvido quando e onde a gente quiser. E em vez de sintonizar numa estação de rádio, a gente acha na internet. De graça.

Dá para escutar num site, numa plataforma de música ou num aplicativo só de podcast no celular, para ir ouvindo quando a gente preferir: no trânsito, lavando louça, na praia, na academia…

Os podcasts podem ser temáticos, contar uma história única, trazer debates ou simplesmente conversas sobre os mais diversos assuntos. É possível ouvir episódios avulsos ou assinar um podcast – de graça – e, assim, ser avisado sempre que um novo episódio for publicado.

