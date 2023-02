Baixada em Pauta #116: Consumação mínima é proibida em praias e demais comércios, alerta coordenador do Procon

Cobrança que chega a R$ 150 nas praias do litoral de SP é proibida não só na faixa de areia como nos demais estabelecimentos, em todo o território nacional. O coordenador do Procon-SP na região de Santos, Fabiano Mariano, conta que o Código de Defesa do Consumidor protege os cidadãos quanto à pratica e orienta o que fazer para garantir os direitos. Você pode ouvir Baixada em Pauta no g1, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Hello You ou no aplicativo de sua preferência. Assine ou siga o Baixada em Pauta, para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

Estamos em pleno verão e, nos dias de sol, as praias ficam lotadas de banhistas. O que se quer nesse momento é relaxar e muitas destas pessoas, turistas ou moradores das cidades, não querem ter que levar cadeiras, guarda-sóis, coolers. Elas aproveitam dos serviços de ambulantes instalados na faixa de areia da praia.

Acontece que tem sido comum observar casos de cobranças indevidas. As chamadas consumações mínimas para usar os materiais de praia fornecidos. Resumindo: quer sentar? se proteger do sol? Vai ter que gastar um valor x na barraca. Em alguns pontos essa consumação mínima chega a R$ 150.

Para entender um pouco mais sobre o que pode ou não ser cobrado pelos ambulantes, o Baixada em Pauta recebeu o coordenador da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor no Estado de São Paulo (Procon-SP) na região de Santos, Fabiano Mariano.

Confira as regras de cobrança para os ambulantes das praias da Baixada Santista

Alexsander Ferraz/Arquivo A tribuna

O podcast Baixada em Pauta é editado por Aldemar Gonçalves. Apresentação: Matheus Müller.

Matheus Müller apresenta o podcast Baixada em Pauta

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

