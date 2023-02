Baixada em Pauta #117: Advogado repercute expulsão de condômino no litoral de SP e explica em quais casos ação pode ser viável

Idoso de 70 anos e dono do imóvel foi expulso do apartamento em Praia Grande, no litoral de SP, após espionar vizinhas no banho, ameaçar, agredir e cometer injúrias. Você pode ouvir Baixada em Pauta no g1, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Hello You ou no aplicativo de sua preferência. Assine ou siga o Baixada em Pauta, para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

Um idoso de 70 anos foi expulso do prédio em que morava, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, após espionar vizinhas no banho, ameaçar, agredir e cometer injúrias contra outros moradores e funcionários do prédio.

As ações do homem, que foi preso preventivamente pelo crime de importunação sexual, medida que depois foi convertida a uma internação em unidade psiquiátrica, começaram em 2021.

Apesar da gravidade dos fatos, a expulsão de um morador de um prédio não é algo comum de ocorrer, na verdade, é bem difícil.

Para entender um pouco mais sobre o que de fato foi determinante para conseguir a retirada do idoso do prédio, o Baixada em Pauta recebe o advogado que representou o condomínio, Thyago Garcia.

