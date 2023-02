Baixada em Pauta #118: Nutricionista alerta para os cuidados necessários durante a folia de carnaval no verão

Thalyta Franco explicou que nesta estação do ano o corpo costuma transpirar mais e, portanto, é preciso ingerir mais água e ter uma alimentação mais leve. A nutricionista diz entender que, na folia, as pessoas costumam extravasar, mas pede consciência para que tenham equilíbrio e, após a farra, que retomem uma rotina saudável. Você pode ouvir Baixada em Pauta no g1, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Hello You ou no aplicativo de sua preferência. Assine ou siga o Baixada em Pauta, para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

O verão chegou. É inegável! Dá para sentir a estação mais quente do ano na pele mesmo quando estamos na sombra. E, muitas vezes, nessa época do ano as pessoas descuidam da alimentação, o que pode ser prejudicial à saúde.

Em meio ao calor, farra e folia, deixamos de nos atentar aos perigos, riscos ou situações indesejadas que certas misturas podem causar.

Para falar sobre o assunto, o Baixada em Pauta recebe a nutricionista comportamental Thalyta Franco, que explicou que nesta estação do ano o corpo costuma transpirar mais e, portanto, é preciso ingerir mais água e ter uma alimentação mais leve.

A nutricionista diz entender que, na folia, as pessoas costumam extravasar, mas pede consciência para que tenham equilíbrio e, após a farra, que retomem uma rotina saudável.

Nutricionista ressalta ser fundamental beber água durante a folia no verão para manter o corpo hidratado

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

O podcast Baixada em Pauta é editado por Aldemar Gonçalves. Apresentação: Matheus Müller.

Matheus Müller apresenta o podcast Baixada em Pauta

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

O que são podcasts?

Um podcast é como se fosse um programa de rádio, mas não é: em vez de ter uma hora certa para ir ao ar, pode ser ouvido quando e onde a gente quiser. E em vez de sintonizar numa estação de rádio, a gente acha na internet. De graça.

Dá para escutar num site, numa plataforma de música ou num aplicativo só de podcast no celular, para ir ouvindo quando a gente preferir: no trânsito, lavando louça, na praia, na academia…

Os podcasts podem ser temáticos, contar uma história única, trazer debates ou simplesmente conversas sobre os mais diversos assuntos. É possível ouvir episódios avulsos ou assinar um podcast – de graça – e, assim, ser avisado sempre que um novo episódio for publicado.

