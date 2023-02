baixada-em-pauta-#119:-programa-santista-usa-a-cozinha-como-ponto-de-partida-para-transformar-vidas

O Restaurante-Escola Estação Bistrô tem como missão mudar a vida de jovens em vulnerabilidade social, um trabalho que tem dado muitos frutos. Já são mais de 500 alunos formados e muitas histórias de transformação. Você pode ouvir Baixada em Pauta no g1, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Hello You ou no aplicativo de sua preferência. Assine ou siga o Baixada em Pauta, para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

A cozinha é um lugar de transformação, que passa pela escolha dos produtos, manipulação, combinações, temperos até que o prato chegue à mesa do cliente, da família, enfim, de quem quer que seja.

Esse espaço também costuma ser transformador para quem prepara os alimentos. Isso em casa, como uma terapia, e até para quem faz desse um ofício com o objetivo de mudar de vida.

O programa social Restaurante-Escola Estação Bistrô, uma parceria entre a Unisantos e a prefeitura tem essa missão: Mudar a vida de jovens em vulnerabilidade social.

Para entender um pouco mais sobre essa ação que forma turmas de 25 alunos por semestre, o Baixada em Pauta recebeu a professora Michele Leiko Uemura.

Programa Restaurante-Escola Estação Bistrô forma 25 alunos por semestre em Santos (SP)

Vanessa Rodrigues/Arquivo A Tribuna Jornal

O podcast Baixada em Pauta é editado por Aldemar Gonçalves. Apresentação: Matheus Müller.

Matheus Müller apresenta o podcast Baixada em Pauta

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

