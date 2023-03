Baixada em Pauta #120: Vovó do Uber conta sobre o começo na carreira e sonha em dirigir até os 100 anos

Maria Albina Oliveira da Cruz, de 75 anos, é motorista diamante na plataforma e tem mais de 20 mil corridas. Você pode ouvir Baixada em Pauta no g1, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Hello You ou no aplicativo de sua preferência. Assine ou siga o Baixada em Pauta, para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

A vovó do uber, como ficou conhecida Maria Albina Oliveira da Cruz, de 75 anos, já é uma celebridade entre os motoristas de aplicativo e em todo o país após ter tido a história contada no g1 e na globo.com.

Ela soma 20mil corridas na carreira e não pensa em parar. As viagens para ela, além de um trabalho, são uma distração, uma forma de conhecer, inspirar e aconselhar pessoas.

A fama de Maria Albina é tanta que é difícil para aqueles que a reconhecem resistirem ao pedido de uma foto. E para conhecer um pouco mais dessa história, o Baixada em Pauta recebe a motorista celebridade.

Maria Albina, a vovó do Uber tem 75 anos e pretende dirigir até os 100

Silvio Luiz/A Tribuna Jornal

O podcast Baixada em Pauta é editado por Aldemar Gonçalves. Apresentação: Matheus Müller.

Matheus Müller apresenta o podcast Baixada em Pauta

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

