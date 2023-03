baixada-em-pauta-#121:-especialista-explica-como-ter-acesso-a-descontos-no-iptu-de-2024

De acordo com a advogada Natália Bezan, cabe a cada cidade definir as regras de descontos ou isenção, mas é preciso ficar atento para não perder os prazos e seguir à risca o que cada município pede. Afinal, dados ou informações erradas podem invalidar o pedido. Você pode ouvir Baixada em Pauta no g1, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Hello You ou no aplicativo de sua preferência. Assine ou siga o Baixada em Pauta, para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

O ano mal começou, mas já é preciso planejar 2024 se você quiser economizar em impostos. Por exemplo, sabia que muitos podem conseguir a isenção do IPTU ou descontos maiores do que aqueles garantidos a quem paga o tributo à vista? Pois é, e cabe a cada município determinar os requisitos e regras para ter acesso ao benefício.

Embora estes sejam divulgados nos sites das prefeituras, o g1 fez um levantamento junto às cidades da região e reuniu todos os documentos necessários para dar entrada no pedido. Para isso, basta clicar no link na matéria abaixo:

Aposentados e pensionistas já podem pedir desconto no IPTU em seis das nove cidades da Baixada Santista

Para explicar um pouco mais sobre os benefícios e por que são aplicados, o Baixada em Pauta recebeu a advogada Natália Bezan. Na conversa, ela ainda orienta àqueles que têm mais de 65 anos a dobrar a faixa salarial de isenção do Imposto de Renda.

Santos foi a única cidade que ainda não divulgou as regras na Baixada Santista

Acervo A Tribuna

O podcast Baixada em Pauta é editado por Aldemar Gonçalves. Apresentação: Matheus Müller.

Matheus Müller apresenta o podcast Baixada em Pauta

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

