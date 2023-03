Baixada em Pauta #123: Choque entre frente fria e zona de convergência gerou temporais que castigaram o litoral de SP, explica meteorologista

Franco Cassol, da Defesa Civil de Santos, explicou que a Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zcas) é uma faixa de nebulosidade que atravessa o Brasil e, geralmente, estaciona entre as regiões Norte e Nordeste. As frentes frias bagunçaram as Zcas e elas pararam sobre o litoral de SP. Você pode ouvir Baixada em Pauta no g1, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Hello You ou no aplicativo de sua preferência. Assine ou siga o Baixada em Pauta, para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

As fortes chuvas e temporais têm sido cada vez mais frequentes, principalmente nos primeiros três meses do ano. Embora janeiro e março ganhem destaque, ao se levar em conta a média histórica de precipitações. Desta vez, os problemas foram mais sentidos em fevereiro.

Em Santos, por exemplo, no mês passado choveu 107% acima do previsto, o que assustou os moradores, ainda mais diante das tragédias observadas no Litoral Norte, além dos desastres de um passado recente, em 2020, quando deslizamentos nos morros deixaram famílias desabrigadas e causaram mortes.

De lá para cá, muito foi feito para alertar famílias, principalmente em áreas de risco para evitar novos desfechos trágicos.

Para falar um pouco mais desse perceptível aumento de tempestades, o trabalho para evitar danos causados por fenômenos naturais, e saber o que esperar para os próximos meses, o Baixada em Pauta recebe o meteorologista da Defesa Civil de Santos, Franco Cassol.

Motociclistas enfrentaram dificuldades para dirigir em Santos, SP, após chuva intensa

Vanessa Rodrigues/ATribuna Jornal

O podcast Baixada em Pauta é editado por Aldemar Gonçalves. Apresentação: Matheus Müller.

Matheus Müller apresenta o podcast Baixada em Pauta

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

