Baixada em Pauta #124: Facções têm interesse estratégico na região, diz promotor do Gaeco

Renato dos Santos Gama ressalta que não é de hoje que o crime organizado começou a se estruturar na Baixada Santista. A geografia, crescimento desordenado e o porto são atrativos. O promotor do Gaeco defendeu, ainda, a necessidade de se discutir o Direito Penal e o combate ao crime que, segundo ele, são vistos de forma arcaica e que prejudica o andamento de operações. Podcast: Você pode ouvir Baixada em Pauta no g1, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Hello You ou no aplicativo de sua preferência. Assine ou siga o Baixada em Pauta, para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

Videocast: Agora também é possível assistir o bate-papo pelo g1 e pela página no Facebook do g1 Santos.

O crescimento desordenado das cidades da Baixada Santista permitiu, ao longo dos anos, a ocupação em áreas de proteção, mangues e morros, locais de difícil acesso à atuação de órgãos ligados ao Poder Público. A situação, de acordo com Renato dos Santos Gama, promotor do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), serve de atrativo para que o crime organizado se estabeleça, ainda mais pela proximidade como o maior porto da América do Sul, que é porta de entrada e saída para diversos países e continentes.

Uma vez estabelecidas, as facções têm todo um mecanismo para operar no território. E isso passa por outros crimes, como lavagem de dinheiro com jogos de azar, corrupção, furtos em linhas férreas e daí por diante.

Ao Baixada em Pauta, que estreia novo formato, o promotor contou sobre essa ocupação criminosa na região, o trabalho realizado pelo Gaeco e as dificuldades enfrentadas junto à Justiça para colocar na cadeia os articuladores, os grandes nomes, aqueles que financiam o crime organizado.

Gama entende que existe uma visão arcaica sobre o Direto Penal e o combate ao crime, o que atrasa processos e acaba com trabalhos que exigiram horas de investigações e coleta de provas.

“Nos dias atuais nós vemos as mais absurdas anulações de processos criminais pelo puro formalismo, como se o formal fosse a finalidade, como se não fosse só um meio de garantir que o Estado não abusasse”. Ele ressalta que em mais de 90% dos casos o mérito não é julgado.

Alexsander Ferraz/A Tribuna Jornal

