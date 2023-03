Segundo dados da Fundação Seade, há 141 mulheres com 60 anos ou mais para cada 100 homens nessa faixa etária. Baixada Santista é a região com maior proporção de idosas no estado, aponta Fundação Seade

A regão da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, é a região do estado de São Paulo com a maior proporção de mulheres idosas em relação a homens idosos. Segundo dados da Fundação Seade, há 141 mulheres com 60 anos ou mais para cada 100 homens nessa faixa etária.

A previsão do Seade aponta que a região administrativa de Santos, que engloba as nove cidades da Baixada Santista, tem um total de 1.874.118 habitantes em 2023. Destes, 19,45% são mulheres acima de 60 anos e 14,95% são homens acima de 60 anos. Em 2000, a população idosa na Baixada Santista representava 10,20% dos habitantes. Em 2023, esse número subiu para 17,29%, segundo o estudo.

Todas as regiões administrativas do estado apresentam volume populacional de mulheres superior ao de homens, sendo essa razão ainda maior na parcela de idosos. Mas, a maior diferença é registrada na região de Santos, com 141 idosas para cada 100 idosos.

Em seguida, vem a região metropolitana de São Paulo (139), enquanto as menores são encontradas nas regiões de Registro (110) e Itapeva (113). As regiões de Presidente Prudente e São José do Rio Preto detêm as maiores proporções de idosas, com 22% da população feminina com 60 anos ou mais.

Estado

A projeção de mulheres com 60 anos ou mais é de 4,3 milhões para o ano de 2023, segundo estudo da Fundação Seade do Governo de SP. Os números representam 18,5% da população feminina do Estado de São Paulo, enquanto em 2000 este percentual equivalia à metade: 9,9%.

No Estado, a população feminina idosa supera em 32% a masculina, ou seja, há 132 mulheres com 60 anos ou mais para cada 100 homens nessa faixa etária.

