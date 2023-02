Baixada Santista e Vale do Ribeira têm previsão de chuva forte a partir deste sábado

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o temporal pode durar até segunda-feira (27). Defesa Civil emitiu alerta de chuva forte em cidades da Baixada Santista nesta segunda-feira (4)

Itaicy Julio/Arquivo Pessoal

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta à população devido às fortes chuvas que podem atingir as cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e Vale do Ribeira, no interior do estado, entre sábado (25) e segunda-feira (27). A previsão é que as pancadas de chuva venham acompanhadas de raios, trovões e fortes rajadas de vento.

Segundo a Defesa Civil, no Vale do Ribeira, o esperado é um acumulado de 100 milímetros. A região também se encontra em estado de perigo de tempestade, conforme o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já para a região da Baixada Santista, o volume deve ser menor. A previsão da Defesa Civil é que até 55 milímetros de chuva atinjam a região.

Diante deste cenário, o orgão recomenda atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco para deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes. Os moradores de áreas de risco devem ficar atentos, principalmente, por causa dos estragos causados pelas chuvas que atingiram o estado ao longo do último mês.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Vito Califano