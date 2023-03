baixada-santista-registra-mais-de-1,2-mil-raios-em-seis-horas

Peruíbe (SP), com 486 raios, foi a cidade que registrou o maior número de descargas elétricas. Mais de 1,2 mil raios foram contabilizados das 18h às 00h, deste domingo (6), durante uma forte chuva que atingiu a Baixada Santista

A Baixada Santista, no litoral de São Paulo, registrou mais de 1,2 mil raios em seis horas. Os dados foram coletados pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). (Confira a quantidade de descargas elétricas em cada município da região abaixo).

Uma equipe do Elat contabilizou os raios das 18h até meia-noite de domingo (6), durante uma forte chuva que atingiu a região. Com 486 raios, Peruíbe (SP) foi a cidade que registrou o maior número de descargas elétricas neste período.

Guarujá (SP) foi a quarta cidade com maior número de raios. Na cidade, o temporal causou estragos e deixou aproximadamente 20 famílias desalojadas após dois galhos de uma árvore de grande porte terem se rompido e atingido oito casas. Segundo a prefeitura, choveu cerca de 37 mm e os ventos chegaram a 69km/h, nas últimas 24h.

Quantidade de raios na Baixada Santista, das 18h às 00h, deste domingo (5)

Saiba como evitar acidentes com raios

De acordo com o Elat, para evitar acidentes com raios, o ideal é não sair de casa ou permanecer na rua durante as tempestades, a não ser que seja necessário. Neste caso, procure se abrigar nos seguintes lugares:

Carros, ônibus ou outros veículos metálicos não conversíveis, estacionados longe de árvores ou linhas de energia elétrica;

Moradias ou prédios, de preferência que possuam proteção contra raios;

Abrigos subterrâneos, como metrôs ou túneis, em grandes construções com estruturas metálicas, ou em barcos ou navios metálicos fechados.

Caso esteja dentro de casa, evite usar qualquer equipamento ligado à rede elétrica, como o celular. O ideal é ficar longe de tomadas, canos, janelas e portas metálicas. Se estiver na rua, não segure objetos metálicos longos, como varas de pesca e tripés e não empine pipas ou aeromodelos com fio.

Além disso, tente não ir em locais que são extremamente perigosos durante uma tempestade, como: Topos de morros, cordilheiras ou prédios, áreas abertas e próximas de cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas, trilhos e árvores isoladas.

Se estiver em um local sem um abrigo próximo e sentir que os pelos estão arrepiados ou que a pele começou a coçar, fique atento. Isso pode indicar a proximidade de um raio que está prestes a cair. Neste caso, ajoelhe-se e curve-se para frente, colocando suas mãos nos joelhos e sua cabeça entre eles. Não fique deitado.

pappa2200