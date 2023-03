Bajrami thotë se disa policë këtë muaj kanë pranuar pagat me ulje

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka deklaruar se këtë muaj disa pjesëtarë të Policisë së Kosovës, jo vetëm që nuk kanë marrë paga të barabarta, por e kanë marrë edhe pagën me ulje.

Ajo ka thënë se gjatë ditës së parë të muajit mars, kanë pranuar detaje se si punëtorëve të sektorit publik u janë kredituar pagat në llogaritë e tyre, dhe, sipas saj, diferenca është 50 deri në 60 euro dhe nuk është siç ka premtuar Qeveria e Kosovës me koeficientin e ri që diferenca të jetë deri 100 euro.

“Ne kemi marrë sot gjatë gjithë ditës detaje se si njerëzve u janë kredituar pagat në llogaritë e tyre, dhe diferenca është 50 deri në 60 euro assesi nuk është deri 100 euro. Po flas për mësimdhënësit nga klasa 10 deri në klasës e 12-të, ndërkohë që për mësimdhënësit klasa 6-të deri në 9-të shkolla fillore e ulët është me rritje page vetëm 90 euro, gjë që premtimi nga kryeministri është që kjo rritje do të jetë 167 euro. Ndërsa, gjithë policëve sot pagat u kanë dalë nëse jo të barabarta, u kanë dalë edhe më të vogla”, është shprehur Bajrami, në emisionin FIVE.

Kujtojmë se, të martën e 28 shkurtit dhe të mërkurën më 1 mars, ka pasur reagime të shumta lidhur me pagat që i janë dhënë sektorit publik.

Ndërkaq, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se për përcaktim të shtesave, procesi i mbledhjes së të dhënave dhe finalizimit të listave është duke vazhduar, dhe sipas njoftimit, këto shtesa për muajin shkurt do të paguhen në mënyrë retroaktive në pagën e muajit mars.

Në lidhje me këtë njoftim, Bajrami e LDK-së ka thënë se është vetëm sa për amortizim të pakënaqësive.

“Ne e kemi parë njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, kam shumë frikë se është vetëm për amortizim të pakënaqësive, sepse konkretisht flet vetëm për tri shtesa”, ka deklaruar ajo.

Ministria e Financave dhe Ministria e Punëve të Brendshme, më 28 shkurt, kishte njoftuar se të gjithë zyrtarët publikë se do të disbursohen pagat e para sipas Ligjit për Paga, i cili ka hyrë në fuqi me datën 5 shkurt 2023.

