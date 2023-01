Balança comercial da RMP tem saldo positivo de US$ 1,4 bilhões em 2022; observatório traça tendências para 2023

Para Observatório da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP), dependência de Piracicaba de importação de peças de veículos e máquinas abre oportunidades para políticas públicas e ações inovadoras para produção local destes insumos. Produção de veículos na fábrica da Hyundai, em Piracicaba (SP)

A Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) teve um saldo comercial de US$ 1,4 bilhões em 2022. Durante o ano, o montante de exportações somou US$ 5.443.605.796, enquanto as importações totalizaram US$ 4.012.285.859. O balanço foi divulgado pelo Observatório da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP), com base em dados do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio.

O saldo representa US$ 991 milhões a mais que em 2021, quando foi de US$ 440 milhões. O saldo da balança comercial e à diferença entre as exportações e importações. Quando há volume maior de exportações que importações ele é positivo, e negativo quando o cenário é o contrário.

Segundo o estado, o valor exportado pela região foi 31,5% superior ao do ano de 2021, porém o volume exportado cresceu menos (24,7%). Em relação às importações, houve um crescimento de 8,5% nos valores importados e queda de 12% nos respectivos volumes comprados.

Para os pesquisadores, essas variações estão relacionadas a impactos ainda remanescentes da pandemia de Covid-19 e guerra na Ucrânia nas cadeias de fornecimento.

Importações de indústrias em Piracicaba

Em relação aos resultados municipais, o levantamento chama a atenção para o caso da metrópole Piracicaba, que no ano passado manteve o pior saldo comercial entre todas as cidades da RMP, assim como em 2021. Os pesquisadores atribuem isso ao perfil industrial da cidade.

“A forte dependência de Piracicaba da importação de peças para veículos e para máquinas fez o município ter o pior saldo comercial da RMP. Isto demonstra que as empresas de bens de capital e veículos instaladas no município têm uma pauta de importações com muitos insumos comprados no exterior, revelando a estratégia de integração às cadeias globais de suprimentos. Assim, o risco dessas empresas aumenta em uma conjuntura de desequilíbrio dos mercados internacionais”, analisam.

Por outro lado, o estudo aponta que esse cenário revela oportunidades para que sejam criadas políticas políticas e ações inovadoras para substituir essas importações por produtos locais gerando, consequentemente, maior autonomia.

Além disso, o levantamento destaca que Piracicaba é a cidade que concentra parcela significativa da corrente de comércio (soma das importações e exportações) da região, com 60,5% do total.

“Saldos comerciais positivos nem sempre indicam integração das economias municipais como resto do mundo. As correntes de comércio são muitas vezes tidas como mais importantes do que o saldo comercial, pois a exposição das economias ao mercado internacional pode elevar a produtividade local”, explica.

Principais destinos e produtos

Em relação aos destino das exportações da RMP, os principais são Américana Latina (27,6%), com destaque para Argentina (5,9%), México (3,5%), Peru (3,2%) e Colômbia (3,1%). Na sequência aparecem os Estados Unidos (10,4%) e China (7,4%).

Confira na sequência os principais produtos exportados e o quanto representam do total:

Máquinas de terraplanagem e perfuração – 29,7%

Açúcares de cana – 13,6%

Soja, mesmo triturada – 5%

Álcool – 4%

Sumos de frutas – 3,9%

Produtos cerâmicos – 3,5%

Extratos e essências – 3,2%

Automóveis – 3,1%

Produtos químicos orgânicos – 2,8%

Celulose – 2,3%

Demais produtos – 28,9%

Por outro lado, as principais origens das importações são Estados Unidos (21,7%), Coreia do Sul (18,6%), China (18,3%) e México (10,4%). Os produtos mais importados são autopeças (12,9%), máquinas e aparelhos de elevação de carga e descarga (7,2%), motores para veículos e materiais para transporte (10%), rolamentos e engrenagens (4,4%) e partes de motores para automóveis (2,6%).

Escavadeiras florestais fabricadas na Caterpillar Piracicaba

Claudia Assencio/ g1

Tendências para 2023

Com base em projeções de baixo crescimento (de 1,2%) e inflação elevada para países da Américana Latina, o estudo prevê que isso deve impactar as indústrias da RMP produtoras de bens de capital, produtos siderúrgicos, metalúrgicos, cerâmicos e automóveis.

Já em relação aos EUA, com o país atingindo o limite da dívida pública, o observatório prevê impactos na balança comercial da RMP pelo fato de que 17% das exportações da região são de máquinas de terraplanagem e perfuração aos EUA.

Por outro lado, com projeções de crescimento da economia da União Europeia no período, a expectativa é de benefício para produtores da RMP que exportam para estes países sumo de frutas, álcool, máquinas de terraplanagem e perfuração, açúcar, produtos químicos orgânicos, extratos e essências e celulose.

Já em relação à China, com o fim da política “Covid zero” no país e medidas de crescimeno econômico adotadas, a previsão é de benefício a setores da RMP de máquinas de terraplanageme perfuração, produtos metalúrgicos e siderúrgicos, material elétrico e hidráulico e produtos cerâmicos.

