Balança comercial tem superávit de US$ 2,7 bi em janeiro, melhor resultado para o mês em 17 anos

Segundo o governo, exportações somaram US$ 23,1 bilhões no mês e importações, US$ 20,4 bilhões. Venda de óleos brutos de petróleo foi o destaque no período. A balança comercial registrou superávit de US$ 2,71 bilhões em janeiro, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) nesta quarta-feira (1º).

O resultado é de superávit quando as exportações superam as importações. Quando ocorre o contrário, o resultado é deficitário.

Esse é o primeiro saldo comercial positivo para meses de janeiro em cinco anos, ou seja, desde 2018.

Também é o maior superávit para meses de janeiro em 17 anos, portanto, desde 2006 (+US$ 2,72 bilhões). A série histórica tem início em 1989.

Segundo o governo, em janeiro:

as exportações somaram US$ 23,13 bilhões;

as importações somaram US$ 20,42 bilhões.

De acordo com o Ministério da Economia, as exportações, pela média diária, registraram alta de 11,7% em janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado, para US$ 1,05 bilhão (novo recorde histórico).

Já as compras do exterior recuaram 1,7% nesta comparação, para US$ 928 milhões.

Os destaques das vendas externas em janeiro foram:

Óleos brutos de petróleo: US$ 3,28 bilhões

Milho não moído: US$ 1,84 bilhão

Minério de ferro: US$ 1,78 bilhão

Óleos combustíveis: US$ 1,06 bilhão

Açúcares e melaços: US$ 912 milhões

Principais compradores

China e Macau: US$ 5,25 bilhões, com alta de 10,8%

União Europeia: US$ 3,73 bilhões, com aumento de 15,3%

Estados Unidos: US$ 2,68 bilhões, com elevação de 16,6%

Mercosul: US$ 1,48 bilhão (+7,5%), sendo US$ 1,05 bilhão somente da Argentina (+6,7%).

