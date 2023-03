Balança comercial tem superávit de US$ 2,83 bilhões em fevereiro

Isso representa uma queda de 38,7% no resultado positivo na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando o superávit somou US$ 4,62 bilhões. Números são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A balança comercial registrou superávit de US$ 2,83 bilhões em fevereiro, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta quarta-feira (1).

O resultado é de superávit quanto as exportações superam as importações. Quando acontece o contrário, o resultado é deficitário.

De acordo com o Ministério da Economia, o valor representa queda de 38,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando o saldo positivo somou US$ 4,62 bilhões.

Segundo o governo, em fevereiro:

as exportações somaram US$ 20,55 bilhões;

as importações somaram US$ 17,72 bilhões.

De acordo com o Ministério da Economia, as exportações, pela média diária, registraram queda de 7,7% em fevereiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Já as compras do exterior caíram 0,9% nesta comparação.

Razões para a queda

O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Herlon Brandão, afirmou que o recuo no saldo comercial em fevereiro deste ano está relacionado com a queda das exportações maior do que o recuo das compras do exterior.

“Foi um fenômeno causado pela queda do volume, tanto de soja quanto de petróleo. Soja queda de 12% por conta da safra tardia, e petróleo por conta da volatilidade mensal da dinâmica dos embarques do petróleo”, disse ele.

De acordo com o subsecretário, a redução do volume de petróleo exportado em fevereiro, de 67,9%, é pontual. “Em março, é possível que seja grande. Há uma volatilidade grande no volume embarcado de petróleo. É preciso esperar mais meses para ver o comportamento do produto”, declarou.

Parcial do ano

No acumulado do primeiro bimestre deste ano, ainda segundo dados oficiais, a balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 5,44 bilhões, contra um superávit de US$ 4,57 bilhões no mesmo período de 2022. O aumento foi de 19,2% pela média diária.

Nos dois primeiros meses deste ano, as exportações somaram US$ 43,58 bilhões — aumento, pela média diária, de 0,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já as importações totalizaram US$ 38,14 bilhões — queda de 1,5%.

Destaques das exportações em fevereiro

Soja: US$ 2,88 bilhões, com queda de 3%

Minério de ferro: US$ 2,01 bilhões, com alta de 20,6%

Óleos brutos de petróleo: US$ 1,19 bilhão, com recuo de 67,9%

Óleos combustíveis: US$ 961 milhões, com alta de 17,1%

Celulose: US$ 766 milhões, com aumento de 85%

Farelos de soja: US$ 755 milhões, com elevação de 8,6%

Principais compradores em fevereiro

China e Macau: US$ 5,19 bilhões, com queda de 14%

União Europeia: US$ 2,91 bilhões, com recuo de 12,6%

Estados Unidos: US$ 2,38 bilhões, com elevação de 1,8%

Mercosul: US$ 1,74 bilhão (+19,7%), sendo US$ 1,31 bilhão somente da Argentina (+34,6%).

Vittorio Rienzo