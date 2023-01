Balão cai durante passeio e deixa turistas e piloto feridos em SC; VÍDEO

Acidente aconteceu na região de Praia Grande, município conhecido pelos passeios de balão. Prefeitura informou que montou um comitê para apurar as causas do acidente. Balão cai durante passeio e deixa três pessoas feridas em SC

Um balão caiu entre Praia Grande e São João do Sul, no Sul catarinense, na manhã desta quarta-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas e foram conduzidas para atendimento hospitalar.

O município informou, em nota, que montou um comitê para apurar as causas do acidente (texto completo abaixo).

Imagens que circulam nas redes sociais, confirmadas pela prefeitura, mostram o balão em movimento desordenado (assista acima).

Praia Grande, conhecida como a Capital dos Canyons, está na região com a maior cadeia de cânions da América Latina. O município costuma receber turistas para voos de balão.

Acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira

O atendimento das vítimas, um casal de turistas de Curitiba (PR) e o piloto, foi feito pela prefeitura e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os bombeiros, conforme relatório, ficaram responsáveis por conter o incêndio causado pelo cilindro de propano do balão.

O equipamento, que costuma fica acoplado ao balão, foi encontrado sozinho na localidade de Timbopeba, em São João do Sul. Após a extinção do material combustível, conforme os socorristas, ele foi devolvido à empresa responsável, que não teve o nome divulgado.

Bombeiros tiveram que conter o incêndio causado pelo cilindro de propano do balão

Nota da prefeitura

A Prefeitura de Praia Grande vem a público informar que tomou conhecimento na manhã desta quarta-feira, 25 de janeiro, de um acidente de balão ocorrido por volta das 6h30min na localidade de Timbopeba, no município de São João do Sul.

O Governo do Município lamenta profundamente o ocorrido e reforça que prontamente se colocou à disposição para o socorro e atendimento das três vítimas, um piloto e dois turistas. Todos os envolvidos foram encaminhados para hospitais da região para que tenham o atendimento e suporte necessários para que a segurança e integridade física de todos sejam preservados.

Diante do ocorrido, a Prefeitura de Praia Grande montou um comitê para entender e apurar as causas do acidente, bem como estudar e promover ações de segurança para que fatos como estes não venham ocorrer novamente.

Os turistas que visitam a região querem viver as melhores experiências, com empresas e profissionais responsáveis que prestam esse serviço turístico com conforto e segurança, e para isso que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Turismo continuarão empregando todo esforço e dedicação.

Comunicamos que, em breve, o Governo Municipal irá se manifestar de forma coletiva em horário e local a definir.

