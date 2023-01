Balão cai perto de praça de pedágio no interior de SP; vídeo

Flagrante foi registrado na Rodovia Castelo Branco (SP-280) e balão caiu em região de mata ao lado da pista; chovia forte no momento e Corpo de Bombeiros não foi acionado. Balão clandestino de grandes proporções cai perto de praça de pedágio no interior de SP

Um balão caiu na tarde desta sexta-feira (27) nas proximidades de uma praça de pedágio da Rodovia Castelo Branco (SP-280), em Pardinho (SP).

Motoristas que passavam pela via filmaram o enorme balão caindo lentamente, até “pousar” em uma região de mata ao lado da pista (Veja no vídeo acima).

Chovia forte no momento do flagrante, o que provavelmente evitou um incêndio na vegetação na região da Cuesta.

Consultado pelo g1, o Corpo de Bombeiros de Botucatu (SP), que atende ocorrências na região de Pardinho, informou que não chegou a ser acionado para a ocorrência.

Segundo a legislação, soltar balões é crime ambiental e pode render até três anos de prisão, além de multa.

