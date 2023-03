Balão cai sobre casa, quebra telhas e pega fogo no Conjunto São Benedito em Jacareí, SP

Moradores ainda relataram que parte do objeto caiu sobre fiação elétrica, o que afetou fornecimento de energia. Prática de soltar balões é considerada crime e pode causar acidentes. Balão cai sobre casa e pega fogo no Conjunto São Benedito em Jacareí

Um balão caiu sobre uma casa, pegou fogo e provocou estragos no imóvel na manhã deste domingo (26) no Conjunto São Benedito em Jacareí (SP). A prática de soltar balões é considerada crime.

O morador Aparício Benedito Martins disse à reportagem que levou um susto ao ouvir um forte barulho na garagem de sua casa por volta das 8h45. Ao sair para ver o que acontecia, encontrou um balão com cerca de 15 metros em chamas sobre o telhado de casa.

Aparício relatou que parte do telhado ficou destruída e houve danos na chaminé da churrasqueira e em uma televisão que fica no local. Segundo ele, o objeto atingiu a rede elétrica e moradores ficaram sem o abastecimento de energia.

Responsável pelo fornecimento no local, a EDP informou que a queda do balão causou uma interrupção de energia entre 11h25 e 12h05, horário em que uma equipe atuou para retirada do objeto da rede.

Balão cai sobre casa e pega fogo no Conjunto São Benedito em Jacareí

Outros casos

No sábado, moradores flagraram balões sobrevoando o céu de São José dos Campos (SP) e Atibaia (SP).

Em São José, a aparição aconteceu por volta das 8h40. De acordo com moradores que conseguiram visualizá-los, foram registrados ao menos três objetos, que estiveram nas regiões do Banhado e da fábrica da General Motors, que fica no Jardim Motorama.

Dois dos balões carregavam imagens de pessoas e o outro representava um personagem de filme. Por volta das 10h já não era mais possível localizá-los e não se sabe onde caíram.

Moradores de São José dos Campos e Atibaia registram aparições de balões neste sábado (25)

Em Atibaia, o registro também foi feito por volta das 8h, mas os objetos sobrevoavam a cidade desde a madrugada, segundo um morador do bairro Alvinópolis, Wagner da Silva. De acordo com ele, muitos aviões passam pela região, o que eleva ainda mais o risco da prática.

Moradores de São José dos Campos e Atibaia registram aparições de balões neste sábado (25)

Crime

Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios é crime. A pena prevista caso o autor do lançamento seja identificado é a detenção de um a três anos, multa ou ambas cumulativamente.

De acordo com o governo federal, a prática pode provocar incêndios em florestas e em áreas urbanas como casas, escolas e hospitais, colocando em perigo a vida das pessoas.

Além disso, o risco é considerado ainda maior na aviação. Os balões podem colidir com as aeronaves, enroscar nas turbinas, provocar incêndios ou cair na pista durante uma decolagem.

