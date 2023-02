Balão com cerca de 17 metros cai em casa no litoral de SP após sobrevoar a praia: ‘estrondo forte’; VÍDEO

De acordo com o proprietário da casa, em Guarujá, os donos do balão tentaram recuperar o material, o ameaçaram e fugiram após a PM ser chamada. Balão com cerca de 17 metros cai em casa no litoral de SP após sobrevoar a praia

Um balão com cerca de 17 metros caiu no telhado de uma casa e assustou os moradores em Guarujá, no litoral de São Paulo. O proprietário da casa, Wagner Lourenço, de 31 anos, contou ao g1 que, além do susto, ainda foi ameaçado pelos donos do balão, que fugiram após a Polícia Militar (PM) ser chamada.

Segundo testemunhas, o balão sobrevoou o centro da cidade, passando entre prédios residenciais antes de cair em uma casa, no bairro Vila Maia. Em vídeos obtidos pelo g1, é possível ver o balão voando também pela praia, onde havia a crianças e banhistas (veja acima).

Balão sobrevoou a praia e passou entre prédio residenciais antes de cai em uma casa, no Guarujá

O balão caiu e atingiu a casa de Wagner, que é operador de terminal e mora com a esposa e o filho. “O susto foi tremendo, parecia que tinha caído um pedaço de madeira em cima da casa. Foi um estrondo forte. Graças a Deus, meu filho não estava em casa no momento, pois ele é do meu primeiro relacionamento e está na casa da mãe dele”, disse.

Enquanto Wagner tentava retirar o balão de cima da casa, três homens em um carro e pessoas em duas motos apareceram para tentar recuperar o material. Segundo Wagner, eles chegaram a ameaçá-lo. O trio dizia que se ele não devolvesse o balão iria “sofrer as consequências”.

Morado do Guarujá afirma que quando o balão caiu no telhado, houve um ‘estrondo forte’

“Um indivíduo disse: ‘não adianta olhar a placa do carro porque eu sei onde você mora’. O sentimento é de revolta. Trabalhei da 1h da manhã até as 7h. Cheguei em casa 8h e pouco, fui descansar e levantei às 11h para arrumar a casa com a minha esposa. De repente, acontece isso. E, ainda sou ameaçado por algo que caiu na minha casa. Revoltante”, desabafou.

De acordo com Wagner, ele chamou a Polícia Militar e, assim que informou aos suspeitos eles foram embora. O operador de terminal acrescentou que os homens seguiram em direção a praia e, minutos antes da polícia chegar, passaram pela Rua Benjamin Constant, viraram na Rua Montenegro e seguiram sentido Hospital Santo Amaro.

Balão com cerca de 17 metros cai em casa no Guarujá após sobrevoar a praia

A PM esteve no local, porém, o trio já havia fugido e não foi localizado. “O material foi apreendido pela Polícia Militar Ambiental. Eu acredito que o balão tenha uns 17 metros, baseado na frente da minha casa, onde estiquei, que tem 12 metros. Ele [balão] passou e ainda pegou mais da metade da parede do pet shop [que fica ao lado da casa de Wagner]. Isso porque ele não está totalmente esticado, estava embolado em algumas partes”, explicou.

Após retirar o balão, a PM Ambiental orientou Wagner a registrar um boletim de ocorrência (BO). O documento foi registrado no Distriro Policial de Guarujá, e o caso deve ser investigado.

O g1 entrou em contato com a PM e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) para saber se há informações sobre o paradeiro dos suspeitos, mas até a última atualização desta reportagem, não recebeu uma resposta.

De acordo com o dono da casa, no Guarujá o balão que caiu no telhado tinha em média 17 metros

