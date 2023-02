Balão de 18 metros é apreendido em Guararema

Artefato tinha cangalha, apetrechos e drone.De acordo com a PM, suspeitos admitiram que soltaram balão, prática que configura crime ambiental. Após registro do boletim de ocorrência, eles foram liberados. Balão de cerca de 18 metros foi encontrado com os suspeitos em Guararema

Polícia Militar/Divulgação

A Polícia Militar autuou oito pessoas por soltura de balão em Guararema, na manhã deste sábado (18). Além disso, um balão de 18 metros foi encontrado em um dos carros ocupados pelos suspeitos.

Segundo a PM, uma equipe em patrulhamento pela área central da cidade foi informada pelo Centro de Segurança Integrado (CSI) que oito pessoas que estariam soltando balão estavam em dois carros.

Os policiais localizaram e abordaram os veículos. Em revista pessoal, foi encontrado um balão de aproximadamente 18 metros completo, com cangalha e apetrechos para soltura.

Além do balão, apetrechos e cangalha foram apreendidos pela Polícia Militar

Polícia Militar/Divulgação

De acordo com a polícia ao serem questionados sobre o objeto, os suspeitos admitiram a prática de soltura de balões e que este balão foi resgatado no bairro Paião. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de Guararema, onde foi registrado boletim de ocorrência de crime ambiental para fins de termo circunstanciado.

O balão com cangalha, apetrechos e drone, que estava em um dos carros, foi apreendido. Os oito suspeitos foram liberados.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Rienzo