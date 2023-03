Baleado em festa beneficente de moto clube recebe alta de hospital; outra vítima está na UTI

Lucas e Adriano foram alvejados durante o evento em São Carlos (SP) por um homem que havia sido expulso do local. Outros dois participantes da festa e integrantes do Zapata MC morreram. Lucas Donizete Pinheiro (à esq.) foi socorrido após tiroteio em São Carlos

Divulgação

Lucas Pinheiro, um dos baleados na festa beneficente de um moto clube em São Carlos (SP), recebeu alta hospitalar neste domingo (26). A informação foi confirmada por uma amiga da vítima à produção da EPTV, afiliada da Rede Globo.

A outra vítima socorrida com vida, Adriano Oliveira, foi atingido no peito e segue em estado grave desde o sábado (25) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa, segundo a amiga.

As duas vítimas fatais, Erick Marcel e Leandro Pereira, foram sepultadas neste domingo. Erick em São Carlos e Leandro em Descalvado (SP).

Os homens participavam de um evento do moto clube Zapata, o qual todos faziam parte, que arrecadava gelatinas para o Hospital Amaral Carvalho, de Jaú, quando Thyago Rocha Lavezzo, que havia sido retirado da festa, voltou e atirou contra as vítimas.

O crime

Local onde acontecia festa que terminou com tiroteio com 3 mortos e 2 feridos em São Carlos

Ana Marin/g1

O delegado Gilberto de Aquino disse ao g1 que testemunhas relataram que Lavezzo, que consumia vodka no local, estava importunando pessoas e assediando mulheres. Ele foi retirado à força do estabelecimento e chegou a ficar ferido no supercílio.

Cerca de 40 minutos depois, Lavezzo voltou em um carro, mas estaria usando um capacete de moto. Ele entrou na festa e atirou contra quatro homens que estavam próximos ao bar.

Tiroteio em festa beneficente termina com três mortos e dois feridos em São Carlos

Ana Marin/g1

Dois homens morreram no local e outros dois foram socorridos para a Santa Casa. Um deles está em estado gravíssimo.

A PM, que já estava no local do evento por conta de uma ocorrência de barulho, atirou contra o suspeito, que morreu no local.

O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.

