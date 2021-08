ballando-con-le-stelle-2021,-marcell-jacobs-accetta-la-proposta-di-milly-ma-pone-una-condizione

Non si fa altro che parlare in questi giorni di Ballando con le stelle ovvero il programma condotto da Milly Carlucci che è pronto a sbarcare su Rai 1 per una nuova ed entusiasmante edizione. Ebbene sì, sembrerebbe che Milly Carlucci abbia fatto davvero un bel colpo in questa estate 2021. Dopo l’ufficializzazione di Morgan, si parla anche di Paola Barale come di una possibile giurata del noto programma di Rai 1. In realtà, questa notizia non è stata ancora confermata, ma sembra essere soltanto una indiscrezione. Ci sarebbe però dell’altro, ovvero un altro nome che però sembrerebbe essere ufficiale. Stiamo parlando di Marcell Jacobs, ovvero l’atleta reduce da un grande successo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quest’ultimo farà parte del cast di Ballando con le stelle 2021/2022.

Ballando con le stelle, confermata la presenza di Marcell Jacobs

Ad annunciare e quindi confermare il fatto che Marcell Jacobs sarà un nuovo protagonista di Ballando con le stelle è stato lo stesso atleta. Per il giovane 26enne così si aprono le porte di uno dei programmi più popolari della televisione italiana. Ad ogni modo, sembrerebbe che il noto atleta abbia fatto una richiesta particolare alla conduttrice.

L’atleta pronto per approdare a Ballando come “ballerino per una notte”

“Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte”. Questo quanto dichiarato da Marcell nel corso di una intervista che ha rilasciato al settimanale Dipiù. “Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro…”. Questo ancora quanto aggiunto da Marcell che così prenderà parte a questa nuova edizione di Ballando che inizierà proprio tra pochi giorni.

Gli altri componenti del cast

In realtà, l’atleta sarà soltanto presente come ballerino per una notte e non farà parte del cast ufficiale del programma. Sarà sicuramente per lui un modo per potersi fare conoscere. Per quanto riguarda gli altri protagonisti del programma abbiamo, quindi, confermato la presenza di Morgan. Il noto portale invece di Roberto D’Agostino sembra aver svelato altri nomi tra i quali l’ex calciatore Fabio Galante, ed ancora il noto hair stylist Federico fashion style. Ci sarebbero poi delle trattative con Albano Carrisi, Sabrina Salerno e Dj Albertino.