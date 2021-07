ballando-con-le-stelle,-bomba-dagospia:-“mariotto-fatto-fuori,-ecco-chi-ha-deciso-e-chi-lo-sostituisce”.-milly-arrabbiata

Mariotto fuori da Ballando con le stelle? Arrivano delle indiscrezioni da Dagospia che confermano tale ipotesi. Guillermo Mariotto non è stato presente come giurato nell’ultima edizione de Il cantante Mascherato, condotto da Milly Carducci. Secondo Dagospia la decisione sarebbe stata presa dalla stessa conduttrice in seguito a dei comportamenti dello stilista nel corso di Ballando con le Stelle.

Mariotto l’ultimo anno è stato sempre pronto ad attaccare dei concorrenti, scatenando litigi e antipatie e avendo delle discussioni anche con gli altri giudici, oltre che con gli insegnanti e i loro allievi. Lo stilista ha più litigato anche con la Bruzzone e con Selvaggia Lucarelli. Sono molte le polemiche nate sulla trasmissione a causa di queste dinamiche. Milly Carducci è spesso dovuta intervenire per calmare gli animi, oltre a dover affrontare le critiche su Ballando con le Stelle da parte dei telespettatori.

Le conseguenze arrivano per tutti ed evidentemente Guillermo Mariotto verrà punito dalla conduttrice, che non lo ha riconfermato per la seconda stagione di Il cantante mascherano. Stando ai pettegolezzi di Dagospia, il giurato non l’avrebbe presa affatto bene, e questo potrebbe compromettere l’amicizia e la collaborazione lavorativa che lo legano a Milly ormai da tanti anni. Al punto da non essere presente alla futura edizione di Ballando.

Ancor più grave sarebbe la scelta di Milly Carducci del personaggio che ha preso il posto di Guillermo Mariotto in giuria. Si tratta di Costantino Della Gherardesca, che l’anno scorso è stato uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle e soprattutto uno dai più attaccati e offesi dallo stilista, che è sempre più senza peli sulla lingua. Costantino ha sempre reagito con ironia alle accuse del giurato, continuando a fare il suo personale show all’interno della trasmissione, portando in scena dei balletti molto particolari e innovativi, con costumi decisamente sui generis.

Quello di Guillermo Mariotto è stato l’unico posto nella giuria del cantante che Milly Carducci ha deciso di modificare. Sono stati invece riconfermati Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna, già presenti nella prima edizione di Il cantante mascherato. Con la nuova aggiunta di Caterina Balivo.

Ancora oggi, però, Guillermo Mariotto nega di avere avuto dei problemi con la padrona di casa a Ballando con le Stelle. Il suo allontanamento sarebbe quindi dovuto al fatto che il giudice vuole dedicarsi al suo lavoro e passione principale, la moda: “Vivo recluso in casa tra rancori e allegria, momenti di sconforto e di rabbia, ma anche di speranza. Sto disegnando gli abiti della prossima collezione. E sarà una collezione dai tocchi lievi, purissimi, la prima dopo il coronavirus” – ha proseguito Mariotto. “E continueremo a sfilare sulle passerelle. Perché la moda è bellezza. E mai come oggi ne abbiamo un immenso bisogno”.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Ballando con le stelle, Bomba Dagospia: “Mariotto fatto fuori, ecco chi ha deciso e chi lo sostituisce”. Milly arrabbiata proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.