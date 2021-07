ballando-con-le-stelle,-colpaccio-carlucci:-morgan-nel-cast,-news-e-dettagli

Marco Castoldi in arte Morgan sarebbe (il condizionale è d’obbligo) il primo concorrente confermato di Ballando con le stelle 2021. L’indiscrezione arriva da TPI, che ha anticipato in anteprima il nome del controverso artista nella prossima edizione della trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai Uno.

Sulle pagine online di TPI leggiamo che l’incontro fra l’artista e la produzione del programma è avvenuto nei giorni scorsi. La sua partecipazione a Ballando sarebbe stata confermata da una non meglio definita fonte autorevole. C’è comunque da fidarsi, visto e considerato che una delle storiche giurate del format, Selvaggia Lucarelli, è anche responsabile cronaca e spettacoli per il giornale dove il rumor è apparso.

Se la news fosse effettivamente confermata, Morgan farebbe così ritorno alla corte di Milly Carlucci dopo cinque anni. Nel 2016, infatti, il poliedrico artista aveva partecipato al programma in veste di ballerino per una notte.

Resta ora da capire soltanto se la notizia è ufficiale al cento per cento. Il diretto interessato non ha per ora confermato né smentito l’indiscrezione. Tutto tace (ma è ovvio, è decisamente troppo presto) anche da parte dei profili social della trasmissione e della sua conduttrice.

Riuscirà Milly Carlucci a garantire la presenza in trasmissione di Marco Castoldi? La risposta a questa domanda non è certo scontata, visto e considerato il carattere fumantino del cantante. L’ultima volta che Morgan aveva partecipato ad uno show in prima serata come Amici ricordiamo tutti come era andata a finire.

Gli ultimi aggiornamenti su Morgan, fra la nuova agenzia e le accuse di stalking

Al di là di questa nuova potenziale (e piuttosto interessante) proposta lavorativa, Marco Castoldi continua a vivere fra luci ed ombre. Fra uno sfogo su Instagram e Facebook e l’altro, l’artista è riuscito pochi giorni fa a strappare un contratto con l’agenzia Barley Arts, che gli organizzerà il prossimo tour estivo di concerti. La tournée partirà il prossimo 15 luglio da Bologna.

Ma se ci fossero solo belle notizie non sarebbe Morgan, giusto? É proprio di ieri la news riguardante alcune accuse di stalking ai suoi danni da parte di una musicista brianzola, che grazie alla difesa dell’artista, per sua fortuna, non si trasformeranno in alcun processo.