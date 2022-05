Ballando con le Stelle, Colpaccio della Carlucci, Arriva Nancy Brilli in giuria. Ecco al posto di chi. Milly ha fatto di tutto per lei

Ballando con le Stelle torna il prossimo autunno e Milly Carlucci sta facendo di tutto per avere nello staff Nancy Brilli. E’ ufficiale, la data scelta per la ripartenza del talent show condotto è prevista per sabato 8 ottobre 2022. Sono risultate infondate le voci che riguardavano un ritardo per la prossima edizione. Il problema era costituito dai Mondiali di Calcio del Qatar, in esclusiva Rai. Alcune partite infatti dovrebbero andare in onda proprio il sabato e le caratteristiche del programma non permettono pause. Ballerini e concorrenti si allenano ogni giorno per portare a termine le coreografie.

Partite o non partite, la Rai troverà il modo di mandare in onda Ballando con le Stelle senza ritardi. Una decisione comprensibile, dal momento che la trasmissione è amata dai telespettatori e rappresenta una vera miniera d’oro per la rete di Stato. Il suo esordio è stato nel lontano 2005, e da quel momento anno dopo anno Milly Carlucci è riuscita a creare cast sempre più affermati e raggiungere un pubblico sempre più vasto. Sino ad arrivare all’ultima edizione, che ha visto vincitrice Arisa insieme al suo maestro Vito Coppola, nonostante la dura concorrenza formata da Morgan e Sabrina Salerno.

I numeri dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle sono stati ottimi e hanno superato le aspettative. L’ultima edizione ha segnato il +51% di ascolto medio e +63% in visualizzazioni su RaiPlay. Un risultato strabiliante che ha portato la Rai alla conclusione di non poter assolutamente attuare dei cambiamenti. Programma che vince non si sposta, anche quando devono essere disputate le partite del Mondiale. Intanto, mentre la rete di Stato si occupa della programmazione del suo palinsesto, Milly Carlucci è già all’opera per realizzare il cast di concorrenti che si sfideranno a suon di salsa e cha cha cha.

Sta proprio nel cast l’arma vincente della presentatrice di Ballando con le Stelle, che non ha paura di scegliere personaggi chiacchierati e dal carattere forte. Con la sua dolcezza e col suo modo di fare pacato, riesce a tenere tutti tranquilli, ma interviene solo quando la situazione in studio si scalda troppo. E così anche il talent show ci regala quei momenti di forte trash tanto amati dal pubblico italiano. Non solo il cast, anche la giuria è di importanza fondamentale per la riuscita dello show. Da anni ormai seguiamo la squadra formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo l’attrice più desiderata da Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Si tratta di Nancy Brilli, e non è la prima volta che la presentatrice prova ad averla nel cast, ma le trattative non sono mai andate a buon fine. Questa volta, per convincerla, la donna si è recata insieme al marito Angelo Donati al teatro di Roma.

Dopo aver guardato lo spettacolo Manola, di cui la Brilli è protagonista insieme a Chiara Noschese, si è recata nel suo camerino per parlare ancora della sua proposta. Sarà la volta buona? La risposta non ci è ancora dato saperla, ma a quanto pare Milly pur di averla le avrebbe proposto anche un posto in giuria anziché come concorrente. Al posto di chi ancora non è dato saperlo ma sicuramente verrà svelato se la Brilli dovesse accettare.

