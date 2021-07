ballando-con-le-stelle,-colpo-da-novanta-per-il-cast-di-milly-carlucci:-di-chi-si-tratta

Spunta un nome che ha del clamoroso per la nuova edizione del programma di Milly Carlucci, un personaggio controverso e conosciutissimo

Ballando Con Le Stelle vincitori 2020 Gilles Rocca Lucrezia Lando (Instagram)

Milly Carlucci sa certamente come stupirci e anche questa volta c’è riuscita. Le voci sul cast della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle si rincorrono da mesi, ma solo poche ore fa è giunta la notizia sul primo concorrente ufficiale del programma.

La trasmissione, un’istituzione per l’ammiraglia Rai, va in onda ormai da ben 15 anni, dal lontano 2005 e oltre a riportare in auge personaggi televisivi, ha visto anche impennarsi la popolarità dei balli di coppia e dei loro maestri.

Raimondo Todaro, Samuel Peron e Natalia Titova, solo per citarne alcuni, sono ben presto diventati volti noti e amatissimi dal pubblico, richiesti a gran voce anche in altre trasmissioni televisive. La Titova, per esempio, ha fatto successivamente parte del cast di amici in qualità di insegnante.

Non solo, gli stessi giudici del talent show sono balzati agli onori della cronaca, diventando veri e propri vip. Uno tra tutti Guillermo Mariotto, stilista d’Alta Moda indimenticabile per i suoi commenti sferzanti, dal prossimo anno per la prima volta assente in giuria.

I protagonisti del piccolo schermo fanno a gara per parteciparvi, ma è la conduttrice, anche direttore artistico dello show, ad avere sempre l’ultima parola decisiva.

Milly Carlucci, il rilancio del cantautore dopo Sanremo

Come riferito da TPI, che vede come responsabile della cronaca e spettacoli proprio Selvaggia Lucarelli, storica giudice di Ballando, il primo concorrente ufficiale sarà Marco Castoldi, in arte Morgan.

Un’occasione da non perdere per il cantautore, dopo un periodo non certo facile in seguito alla sua partecipazione, ormai cult, in coppia con Bugo al Festival di Sanremo. Il video del cantante mentre viene abbandonato sul palco dal collega è diventato virale in brevissimo tempo, facendo il giro del web.

Ma Morgan ha anche dei problemi economici non indifferenti ai quali pensare, che non ha mai nascosto nelle diverse interviste rilasciate. Il suo arrivo nel programma potrebbe quindi aiutarlo a superare questa crisi, senza contare il rilancio in termini di immagine che ne verrebbe.

Leggi anche –> Ballando con le stelle, volto storico sostituito: spoilerato un famosissimo

Leggi anche –> Ballando con le Stelle, addio ad uno dei giudici: il programma non sarà più lo stesso

Ora non ci resta che aspettare l’autunno, per vedere se il monzese riuscirà a tenere a freno la sua personalità a tratti implodente o se invece assisteremo a un altro dei suoi show, non solo vocali.