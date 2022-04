ballando-con-le-stelle,-colpo-grosso-milly-carlucci:-in-giuria-arriva-paola-barale,-ecco-chi-fa-fuori.-fan-sotto-choc

E’ stata annunciata la data di ripartenza di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci è già all’opera per formare il suo cast. Tra i nuovi protagonisti della prossima edizione potrebbe esserci Paola Barale, lontana dal mondo del piccolo schermo ormai da anni. Ancora non si sa in che veste potrebbe entrare la Barale ma alcuni voci suggeriscono anche che potrebbe essere un nuovo volto in giuria.

Il cast è proprio uno dei punti forti del talent show del sabato sera Rai. La conduttrice riesce a mettere insieme caratteri molto forti, che riescono a portare nelle performances delle novità e che riescono anche a prendere il sopravvento sugli insegnanti. Anno dopo anno le esibizioni sono diventate più entusiasmanti, e anche le dinamiche tra i personaggi hanno saputo incollarci alla televisione.

Mentre Milly Carlucci è molto professionale e seria, giudici concorrenti e ballerini amano discutere e dare vita a quella punta di trash necessaria per un programma della prima serata. Un mix di arte, litigi, amori e reality che riesce ad appassionare il pubblico di Ballando con le Stelle, sempre fedele. Lo show ha ormai più di venti anni ma i numeri lo rendono sempre giovane e all’avanguardia. Per questo la Rai ha deciso di confermarlo per l’anno scorso, mentre le voci riguardo il suo slittamento si sono rivelate infondate. Al contrario di quanto si diceva, il format andrà in onda o partire da sabato 8 ottobre.

A scatenare il dubbio riguardo la prossima edizione di Ballando con le Stelle sono stati i Mondiali di calcio in Quatar, che verranno trasmessi proprio dalla Rai. Sembrava impensabile che il talent show potesse essere messo in pausa per mandare in onda una partita, ma la rete di Stato ha trovato la soluzione e ha deciso di proseguire con il solito palinsesto. Come rinunciare alla trasmissione di Milly Carlucci? L’ultima edizione ha segnato il +51% in termini di ascolto medio e +63% in termini di visualizzazioni. Il core business di Ballando sono il pubblico femminile con il 42% sopra i 65 anni e 22% nei 45-64 anni e il pubblico ad alto reddito (22%).

Insomma, Ballando con le Stelle s’ha da fare e Milly Carlucci sta già formando il prossimo cast. Il nome che è spuntato nelle ultime ore è molto interessante. Stiamo parlando di Paola Barale, corteggiata dalla presentatrice da anni. La donna ha sempre rifiutato di mettersi in gioco nel talent show, ma sembra che adesso, dopo anni di trattative, si stia per raggiungere un accordo. Milly potrebbe infatti offrirle un posto da giurata al posto di Selvaggia Lucarelli in bilico per la prossima edizione. Negli ultimi periodi l’abbiamo vista sul piccolo schermo esclusivamente per l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve. Per il resto la bella bionda si è dedicata completamente al teatro.

I suoi ultimi lavori in televisione risalgono a qualche anno fa. Nel 2015 l’abbiamo vista partecipare a Pechino express, mentre come conduttrice è stata al timone di Flight 616 su Italia 1, nel 2016. Prima ancora ha lavorato a Mission, La terra dei cuochi, Mistero e La pupa e il secchione. Nel 2017 è volata in Honduras per dare man forte al suo ex marito, Raz Degan, che ha poi vinto il reality. I telespettatori hanno sperato in un ritorno di fiamma sull’isola, che però non è avvenuto. A Ballando con le Stelle la donna potrebbe rimettersi in gioco e farsi conoscere sotto nuovi aspetti, come accade a tutti i personaggi che si raccontano clip dopo clip.

