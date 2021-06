ballando-con-le-stelle,-fuori-mariotto:-milly-chiama-una-famosa-conduttrice

Milly Carlucci pronta a rivoluzionare il suo Ballando con le Stelle. Il primo cambiamento importante? A quanto pare in giuria. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv molto probabilmente in autunno non rivedremo più Guillermo Mariotto dietro il bancone dei giurati. Lo stilista venezuelano fa parte della trasmissione sin dalla prima puntata, andata in onda nel gennaio del 2005.

Sembra però che Milly Carlucci e i suoi autori siano propensi a fare a meno del creativo nella nuova edizione, la sedicesima, in partenza nell’autunno 2021. Un modo per creare novità e interesse sul ritorno di Ballando con le Stelle ma anche per dimenticare gli scivoloni degli scorsi mesi.

Guillermo Mariotto, infatti, ha dato a Milly Carlucci e ai suoi collaboratori più di qualche problema. Prima ha definito Rossella Erra, l’ambasciatrice del pubblico, una cicciona con gli strass. Poi ha detto a Elisa Isoardi, dopo un’esibizione ambientata in un camera, che sembrava “esperta” nei movimenti sul letto.

Affermazioni assai forti che hanno portato a Ballando con le Stelle critiche e problemi. Da qui la voglia di Milly Carlucci di dire addio a Guillermo Mariotto e sostituirlo con un volto nuovo. Chi? Sembra che in pole position ci sia Bianca Guaccero, attrice e attuale conduttrice di Detto Fatto.

La rivista diretta da Riccardo Signoretti assicura che Milly Carlucci non vuole un’altra edizione di Ballando con le Stelle all’insegna delle polemiche e per questo starebbe valutando la figura di Bianca Guaccero. Un’artista a tutto tondo, che sa recitare, cantare, condurre e ballare.

Una professionista completa che avrebbe le giuste competenze per giudicare gli aspiranti ballerini in pista. Inoltre Bianca Guaccero è sempre molto pacata, garbata e gentile e potrebbe dunque riportare Ballando con le Stelle sui giusti binari.

Andrà davvero così o Milly Carlucci deciderà poi all’ultimo di confermare Guillermo Mariotto?

I probabili nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle

Per quanto riguarda il cast di Ballando con le Stelle 2021 è già partito il toto nomi. Tra i papabili concorrenti: l’attrice Antonella Ferrari, il conduttore Beppe Convertini e la star di Che Dio ci aiuti Valeria Fabrizi. Il sogno di Milly Carlucci sarebbe poi quello di avere Francesco Totti.

Non mancano le auto candidature come quella di Samantha De Grenet, che ha chiesto a Milly di eliminare il veto che c’è su Ballando con le Stelle. La Carlucci non sceglie mai concorrenti che abbiano preso parte ad reality show. E la De Grenet, al momento, ha già partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip.