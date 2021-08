Lo sappiamo: Giovanni Ciacci non conosce mezze misure. L’opinionista televisivo questa volta ha appoggiato Raimondo Todaro nella sua battaglia contro Milly Carlucci; il ballerino, infatti, ha abbandonato Ballando con le Stelle per approdare ad Amici di Maria De Filippi. Questa scelta non è stata ben digerita dalla conduttrice del programma che ha sempre creduto nel…