ballando-con-le-stelle,-guillermo-mariotto-al-veleno:-“se-rispondo-…”

Ormai è ufficiale, Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le stelle per prendere parte, nel ruolo di insegnante di ballo ad Amici, il programma di Maria De Filippi che va in onda su canale 5 e che quest’anno, inizierà prima del solito, nel mese di settembre e non in autunno.

Tante sono state le polemiche intorno all’abbandono di Raimondo Todaro e anche Milly Carlucci ha dichiarato di esserci rimasta male perché si aspettava non di saperlo prima da “voci di corridoio” e poi da Raimondo ma lui si è giustificato dicendo di aver avuto il covid e di essere stato in quarantena e per questo di non aver potuto dire subito e, sopratutto di persona, la notizia a Milly Carlucci. In ogni caso Raimondo Todaro ha ringraziato la Carlucci per tutto ciò che lei gli ha dato in questi anni e la Carlucci, dal canto suo, gli ha fatto i suoi migliori auguri per la nuova avventura.

Guillermo Mariotto interviene nella vicenda dell’abbandono di Raimondo Todaro

Guillermo Mariotto, che è uno dei giurati storici di Ballando con le stelle insieme a Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e a Carolyn Smith, ha detto la sua su questa novità e cioè l’abbandono di Raimondo Todaro e ha dichiarato così: “Sono ballerini, banno e vengono, è normale che Raimondo vada a fare nuove esperienze. Non vedo drammi, è andata via anche la Titova, poi la Togni. Questo è nella natura delle cose.”

Invece, a proposito delle ultime dichiarazioni che ha fatto Ciacci sulla opportunità che tutta la giuria andrebbe cambiata, Guillermo Mariotto ha risposto così: “Se rispondo perdo tempo”.

La reazione di Milly Carlucci all’abbandono da parte di Raimondo Todaro

Milly Carlucci dopo che Raimondo Todaro sui social aveva annunciato di lasciare Ballando con le stelle, sempre sui social ha scritto così: “Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti Raimondo Todaro e la sua decisione di abbandonare Ballando con le Stelle. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese. Perché nel nostro mondo le voci circolano molto velocemente. Ieri ho avuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler lasciare Ballando.

Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. Perché è così che fanno gli amici dopo ben 15 anni di vita insieme. Stamattina però con un po’ di delusione ho visto invece il suo post”.