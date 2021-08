Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto rompe il silenzio: “Ecco perchè Milly mi ha fatto fuori, cos’è successo tra noi”

Nei mesi scorsi uno dei pettegolezzi che ha infiammato il web è stato quello riguardante un litigio tra Guillermo Mariotto e Milly Carlucci. Oggi è lo stilista a intervenire con una intervista e a svelare che le voci erano completamente infondate e che lui e la regina del sabato sera Rai continueranno a lavorare insieme. E’ dal primo anno di Ballando con le Stelle che l’uomo è seduto allo stesso posto della giuria. I concorrenti cambiano, gli insegnanti pure e a volte anche i giurati, ma il suo posto resta intatto. Anno dopo anno, ci fa divertire e anche arrabbiare con i suoi voti e i suoi commenti.

Guillermo Mariotto non ha mai avuto peli sulla lingua. Anzi, col passare degli anni è anche peggiorato. Meglio non finire nel suo libro nero, perché non ti darà scampo. Il suo atteggiamento, così come la sua scelta di voti spesso esageratamente bassi, ha portato non poche discussioni all’interno della pista di Ballando con le Stelle. Così, ancora più spesso abbiamo osservato una Milly Carlucci in difficoltà nel tentativo di placare gli animi. Mentre la padrona di casa si distingue per la sua diplomazia, i personaggi che sono al suo fianco non perdono occasione per litigare.

Proprio per questo, in molti hanno pensato che Milly Carlucci non sopportasse più Guillermo Mariotto e le sue sparate. A dare conferma ai pettegolezzi, la scelta della presentatrice di escluderlo dalla giuria de Il Cantante Mascherato. Un vero e proprio smacco verso lo stilista, soprattutto perché al suo posto è stato inserito un volto da lui non amato. Si tratta di Costantino Della Gherardesca, che durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle si è distinto non solo per i suoi abbigliamenti stravaganti e creativi, ma anche per le continue discussioni con il temuto giurato.

Sembra però che Guillermo Mariotto non se la sia presa per la decisione di Milly Carlucci. Almeno, è quello che ha rivelato in un’intervista a NuovoTv: “E’ stata una decisione presa di comune accordo perché faccio parte di Ballando con le Stelle sin dalla prima edizione e lei vuole salvaguardare il programma e chi ne fa parte”. Insomma, la dura decisione è stata presa solo per evitare una esagerata esposizione mediatica allo stilista, che col suo caratterino attira simpatie ma anche molte antipatie. Quel che è certo, però, è che il suo posto a Ballando non si tocca.

E noi ne siamo felicissimi, perché il pensiero di non aspettare più con trepidazione il suo voto e commento finale era davvero molto triste. E di certo, non immaginavamo nessuno in grado di coprire il vuoto che lui avrebbe lasciato. Guillermo Mariotto è pronto per cominciare la nuova stagione, anzi, ne è entusiasta: “L’aspetto che mi sorprende è che in ogni nuova edizione mi diverto di più che in quella precedente”, ha confermato.

Per poi mostrare che i suoi rapporti con Milly Carlucci sono ancora ottimi asserendo di conoscere i desideri della conduttrice per lo show: “A Milly piacerebbe avere Totti e penso che sarebbe divertentissimo”. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto rompe il silenzio: “Ecco perchè Milly mi ha fatto fuori, cos’è successo tra noi” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.