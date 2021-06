Lavori in corso per la prossima edizione di Ballando con le stelle alla cui conduzione è stata confermata Milly Carlucci. Sembra però che il talent di ballo stia subendo una rivoluzione non da poco soprattutto tra i banchi dei giurati scelti per criticare l’esibizioni di danza dei vip noti non proprio pratici di ballo. La notizia più eclatante che ha scosso la cronaca rosa riguarda la non conferma di Mariotto tra i giudici storici del programma.

Ballando con le stelle, Mariotto ha detto addio al programma?

Guillermo Mariotto non farà parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, a rivelarlo il magazine Nuovo Tv che ha dato ampio spazio alla notizia rivelandola molto interessante in quanto lo stilista è presente al fianco di Milly Carlucci dal 2005. Sembra che la Carlucci abbia sostituito lo stilista della maison Gattinoni con una delle conduttrici più in vista e amata della Rai che avrebbe accettato il ruolo con entusiasmo: stiamo parlando di Bianca Guaccero. La notizia per ora non è ufficiale ma è considerata una voce di corridoio che presto troverà il suo fondamento, il direttore Signoretti n’è certo.

A dare credibilità al fatto che Mariotto abbia lasciato il suo posto cult di giurato di Ballando anche il fatto che per l’edizione de Il Cantante Mascherato Milly non abbia chiamato lo stilista tra i giudici ma abbia preferito un nome nuovo come Costantino Della Gherardesca. Insomma anche se i diretti interessati non hanno confermato le voci di corridoio molti sono gli indizi che insinuano l’addio tra Milly Carlucci e Mariotto.

Ballando con le stelle, chi sono i possibili concorrenti

I rumors che riguardano Ballando con le stelle fanno anche riferimento ai possibili concorrenti dell’edizione che andrà in onda il prossimo Autunno. Tra i vip che potrebbero accedere al popolare e tanto amato programma Beppe Convertini e Valeria Fabrizi attrice di successo e star di Che Dio ci aiuti e ancora Samantha De Grenet che si è candidata a partecipare al programma.

Il sogno di Milly Carlucci tuttavia è di portare sulla pista di Ballando Francesco Totti, un desiderio che la conduttrice rivela ogni stagione e che prima o poi riuscirà ad esaudire anche se l’ex bomber della Roma non ha mai dato una risposta ufficiale all’invito che la conduttrice gli ha più volte rivolto.