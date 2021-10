ballando-con-le-stelle,-le-parole-di-malgioglio-scatenano-una-lite-tra-la-lucarelli-e-mussolini,-interviene-milly-carlucci

Una nuova puntata di Ballando con le Stelle è andata in onda nella serata di ieri, sabato 30 ottobre 2021. Protagoniste della serata Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini che in diversi momenti non hanno perso l’occasione di scontrarsi tanto da essere dovuta intervenire ad un certo punto anche la padrona di casa ovvero Milly Carlucci. Ma, per quale motivo?

Cristiano Malgioglio ballerino per una notte a Ballando con le stelle

L’ospite speciale e ballerino per una notte della puntata di ieri di Ballando con le stelle è stato il famosissimo oltre che molto amato artista italiano Cristiano Malgioglio che si è reso protagonista di una bellissima ed emozionante esibizione. Nello specifico il noto cantautore ha portato in scena una meravigliosa e toccante performance il cui tema principale era quello della lotta alla violenza sulle donne e al femminicidio. “Non ho dormito tutta la settimana. Essere qui è molto importante per me, non vi nascondo la mia emozione”, queste sono state di preciso le parole espresse da Malgioglio che ha ricevuto moltissimi applausi sia dalla giuria sia dal pubblico presente in studio.

I complimenti di Alessandra Mussolini per Malgioglio

Tra coloro che hanno voluto rivolgere all’artista complimenti e parole di elogio vi troviamo proprio Alessandra Mussolini che rivolgendosi a Malgioglio ha dichiarato “Io ti voglio bene e tu sai perché“. Proprio tali parole hanno fatto nascere in Milly Carlucci una grossa curiosità motivo per il quale la presentatrice ha chiesto a cosa facesse riferimento la Mussolini. Malgioglio senza alcun problema ha rivelato “Ho fatto un disco per lei, siamo stati anche a Tokyo. Un successo pazzesco”. La Mussolini ha raccontato che l’amico artista le ha tradotto i testi dal giapponese all’italiano e ha rivelato che senza di lui si sarebbe sentita persa. “L’unica cosa che avresti dovuto fare è buttarti nella canzone perché canti bene e lasciare la politica”, le ha risposto Malgioglio.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Tali parole hanno scatenato la reazione di Selvaggia Lucarelli che ha applaudito Malgioglio ed affermato “Bravo, Bravo!”. Una provocazione che la Mussolini ha subito colto e alla quale ha risposto sostenendo che quella della Lucarelli fosse stata “un’esultanza fuori luogo“. Ma non solo, la Mussolini ha anche replicato “a me poi girano, io voglio essere calmina eh… questa è una serata bella, tranquilla, lasciamola così perché io poi perdo le staffe e non mi va”. A questo punto è quindi intervenuta la padrona di casa Milly Carlucci che affermando “Vabbè messaggio ricevuto” ha evitato che la Lucarelli potesse replicare. Ma non solo, la Carlucci ha poi concluso “Chi ha orecchie per intendere intenda, giusto?”.