ballando-con-le-stelle:-milly-annuncia-un-nuovo-giurato.-fuori-mariotto,-ecco-chi-arriva-al-suo-posto

Grandi novità in arrivo a Ballando con le Stelle 2022 e stavolta non riguardano i concorrenti. O meglio, ci sono nomi e indiscrezioni anche su chi scenderà in pista ma a far discutere sarà un’altra parte delle anticipazioni su Ballando 2022. Pare infatti che la padrona di casa stia pensando di apportare modifiche a quella che ha sempre ritenuto una componente intoccabile e fondamentale del suo programma del sabato sera: la giuria.

Non manderà a casa nessuno, o almeno non risulta nessuno degli attuali giurati in uscita, però nulla vieta che il bancone dei giudici possa allungarsi. In queste ore sono saltati fuori due nomi: uno per i concorrenti e uno per la giuria. Partiamo dal cast dei concorrenti. Secondo il settimanale Oggi, nel nuovo numero in edicola, Milly avrebbe convinto Iva Zanicchi a partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle 2022.

Iva ha anche partecipato all’altro programma della Carlucci, Il Cantante Mascherato, per cui potrebbe di sicuro passare anche per Ballando. La stessa Iva si era detta disposta tempo fa a fare una prova in pista come ballerina per una notte e nel caso a partecipare poi come concorrente. Proprio in virtù di queste sue parole, Iva Zanicchi concorrente a Ballando con le Stelle è possibile.

Le prove dovrebbe averle fatte, era stata annunciata come ballerina per una notte ma poi saltò tutto per una distorsione al piede. Questo matrimonio, dunque, si potrebbe fare. Cosa succederà invece alla giuria? BubinoBlog ha fatto sapere che non risultano colpi di scena per quanto riguarda i giurati e che nessuno dovrebbe lasciare. Per cui il nome in ballo si andrebbe ad aggiungere a Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

In effetti la giuria di Ballando con le Stelle è uno dei punti forti della trasmissione, fa discutere e mettono pepe, sono affiatati tra loro e Milly non vorrebbe rinunciarci per nulla al mondo. Ma mai dire mai. Recentemente qualche voce parlava di una possibile defajance di Mariotto. Di sicuro Milly sta valutando di fare una prova con un giurato in più: ci sarà Giancarlo Magalli in giuria a Ballando? Per ora solo indiscrezioni, lui accetterebbe volentieri.

